猫が「ご飯を要求し続ける」4つの理由

1.本当にお腹が空いている

猫がご飯を食べた直後にもかかわらず、すぐにおねだりをしてくる場合、一番に考えられるのは単純に「足りていない」という可能性です。

特に生後1年未満の子猫の時期や、キャットタワーを激しく上り下りした運動の後などは、飼い主が思っている以上にたくさんのエネルギーを消費しています。

キャットフードのパッケージに書いてある給与量はあくまでも目安なので、その猫の年齢や運動量に対して本当に足りているのか、今一度確認してみましょう。

2.ただの「おねだり」や退屈しのぎ

人間もお腹がいっぱいでも、目の前にお菓子があるとついつい手が伸びてしまうように、猫も特別な理由がなく口寂しいと感じていることがあります。特に室内だけで過ごしている猫は、退屈な時間が多くなりがちです。

そのため、「ご飯を食べる」「おやつをもらう」という行為自体が、お家の中での一番の楽しみやイベントになってしまっているのです。

お腹を満たしたいというよりは、暇つぶしとして欲しがっている状態と言えるでしょう。

3.飼い主の気を引いて甘えたい

猫はとても賢い動物なので、「大きな声で鳴くと、飼い主が自分のことを見てくれる」というルールをすぐに学習します。

この場合、猫の本当の目的はご飯を食べることでなく、大好きな飼い主に自分の方を向いてもらい、甘えたいという気持ちの表れです。

鳴いたときに飼い主が「どうしたの？」と声をかけたり、焦ってキャットフードを差し出したりする行動が、猫にとっては「遊んでもらえた！」という嬉しいご褒美になってしまっています。

4.病気が隠れている可能性

毎日のご飯の量をしっかりと適切な数値に合わせているのに、いつでも異常なほどお腹を空かせていて、さらにどれだけ食べても体重が減っていくような場合は、体の病気が隠れているサインかもしれません。

例えば、体を動かすホルモンが出すぎる甲状腺の病気や、体に栄養がうまく吸収されなくなってしまう消化管の病気、また糖尿病などの可能性があります。

おかしいなと感じたら、ただの食いしん坊だと軽く考えずに、できるだけ早く動物病院を受診しましょう。

やってはいけないNGな対応

愛猫が可愛い声で鳴き続けたり、足元にすり寄ってきたりすると、ついついかわいそうになって「少しだけならいいか」とおやつをあげてしまいがちです。

しかし、鳴かれるたびにご飯を与えるのは絶対にやってはいけないNG行動です。これを繰り返すと、猫は「鳴けばいつでもご飯が出てくる」と誤解してしまい、要求がどんどんエスカレートします。

さらに、カロリーの摂りすぎで肥満になり、病気のリスクを高めることにもつながるため、心を鬼にして耐えるようにしてください。

また、あまりにしつこく鳴くからといって、大声で怒鳴ったり叱ったりすることも逆効果になります。

猫は「なぜ怒られているのか」を正しく理解することができません。それどころか、大好きな飼い主から突然怖い声をぶつけられた恐怖だけが残り、せっかく築いてきた信頼関係が崩れてしまう原因になります。

「おねだり」の正しい対処法

1日の食事量を正しく計算し、小分けにしてあげる

まずは愛猫に必要な1日のカロリーやキャットフードの量を、専用の計算アプリや動物病院できちんと割り出してみましょう。

そして、その決められた1日分の量を、3回から5回といったように細かく「小分け」にして与える方法がとても効果的です。

全体のボリュームは変わらなくても、ご飯を食べる回数が増えることで、猫が「次のお皿が早く来る」と感じやすくなります。空腹の時間を減らすことで、おねだりの回数も自然と減っていくでしょう。

自動給餌器を使ってみる

設定した時間になると決まった量のご飯が自動で出てくるマシーン、いわゆる「自動給餌器(じどうきゅうじき)」を取り入れてみるのもおすすめの方法です。

これを使い始めると、猫の頭の中で「ご飯をくれるのは飼い主ではなく、あの機械だ」という風にルールが書き換わります。

その結果、飼い主に向かっていくら大きな声で鳴いても意味がないと気づくため、朝早くに起こされるおねだりや、しつこい付きまとい行動をきれいに減らすことができます。

おもちゃで遊んで心の満足感を満たす

退屈しのぎや寂しさからご飯を要求している猫には、食事以外の方法で刺激を与えてあげましょう。

お気に入りのおもちゃを使って、1回につき10分から15分ほど、息が弾むくらい全力で一緒に遊んであげるのがベストです。おもちゃを捕まえるという「狩り」の疑似体験をすることで、猫の本能が満たされ、お腹だけでなく心も大満足します。

運動したことで程よく体が疲れ、ご飯のことを忘れてぐっすり眠ってくれるようになります。

鳴いているときは心を鬼にして「無視」をする

おねだりの鳴き声が聞こえている間は、猫と目を合わせず、声もかけず、完全に「空気」のように無視を徹底することが何より重要です。少しでも反応すると、猫は諦めてくれません。

徹底的に無視を続け、猫が鳴き止んで静かになってから、5分ほど経ったタイミングで初めてたくさん褒めて触れ合ったり、ご飯をあげたりしてください。

「静かにしていれば良いことがある」という新しいルールを時間をかけて根気強く教えていきましょう。

まとめ

愛猫がご飯を要求し続けるときは、まず原因が「心のおねだり」なのか「体の病気」なのかをじっくり見極めましょう。

飼い主が正しい知識を持ち、焦らずに毎日の習慣を変えていくことが対策の第一歩です。もし、いつもと様子が違ったり、いくら食べても痩せていったりする場合は、早めに動物病院へ相談してくださいね。

(獣医師監修：加藤桂子)