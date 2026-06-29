FC東京の19歳超逸材が移籍へ。７月５日始動の活動には参加せず
J１のFC東京が６月29日、所属するMF佐藤龍之介に関するリリースを発表。次のように伝えた。
「佐藤龍之介選手につきまして、移籍を前提とした手続きと準備のため、７月５日より始動するチームの活動には参加いたしません。今後につきましては、正式に決定次第、あらためてみなさまへお知らせいたします」
現在19歳の佐藤は、昨季にファジアーノ岡山へレンタル移籍して大ブレイク。チームの歯車として不可欠な存在になると、2025年６月の北中米W杯アジア最終予選でA代表デビューを果たした。レンタルバックして臨んだ直近のJ１百年構想リーグでは、19試合で６得点をマークしていた。
大きな期待を背負う若き逸材が、新たな一歩を踏み出す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「佐藤龍之介選手につきまして、移籍を前提とした手続きと準備のため、７月５日より始動するチームの活動には参加いたしません。今後につきましては、正式に決定次第、あらためてみなさまへお知らせいたします」
現在19歳の佐藤は、昨季にファジアーノ岡山へレンタル移籍して大ブレイク。チームの歯車として不可欠な存在になると、2025年６月の北中米W杯アジア最終予選でA代表デビューを果たした。レンタルバックして臨んだ直近のJ１百年構想リーグでは、19試合で６得点をマークしていた。
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