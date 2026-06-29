２大会連続で日本代表をＷ杯決勝トーナメント進出に導いた森保一監督（５７）に、広島県サッカー協会が日本サッカーの発展に尽力した人物に対する表彰である、広島県サッカー殿堂に選出する可能性が高まっていることが２９日、分かった。６０歳以上という規定があるため、早くても２年後となるが、関係者は「これだけの実績を残した方ですから、候補に挙がってくるのは当然」と明言した。

同殿堂は２０２４年に創設され、Ｊ１広島のホーム、エディオンピースウィングスタジアム内にある広島サッカーミュージアムにレリーフが展示される。過去に松本育夫氏、金田喜稔氏、木村和司氏ら広島にゆかりのあるサッカー関係者１１人が選出されている。森保監督は選手時代、Ｊ１広島でＭＦとして活躍し、指導者と合わせ２０年以上を過ごした。監督を務めた１２年からは３度のＪリーグ制覇に導き、１８年７月就任の日本代表監督ではカタールＷ杯１６強、北中米大会１次リーグ突破など実績を残した。

４月に広島市内で行われたＷ杯に向けた激励会では「高校を出て長崎から来て、半人前だった自分に人生を生き抜く力を付けさせてもらった」と“第二の故郷”への感謝を語っていた。