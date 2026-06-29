「電車でこの格好してたらすごい見られて恥ずかしかった」日本代表を応援する現役女子大生が話題に
現役女子大生タレントの久木田帆乃夏さんが26日に自身のX(@honoka_kukita)を更新し、日本代表のユニフォーム姿を披露した。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会の期間中、サッカーに関する投稿を続けている久木田さん。この日は「何線かわかる?? 電車でこの格好してたらすごい見られて恥ずかしかった」と綴り、日本代表のユニフォームを着て電車内で撮った写真を投稿した。頬にはフェイスペイントも入っており、電車の中では目立つ格好となっている。
ユーザーからは「可愛すぎます!」「それは見られるでしょ笑」「こんな可愛い子いたらユニフォーム着てなかったとしても、2度見3度見しますよ」などの声が寄せられた。
現在24歳の久木田さんは『ミス成蹊コンテスト2023』でグランプリを獲得。フジテレビ系列のバラエティ番組『オールナイトフジコ』に、「フジコーズ」の2期生メンバーとして2025年3月までレギュラー出演していた。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会の期間中、サッカーに関する投稿を続けている久木田さん。この日は「何線かわかる?? 電車でこの格好してたらすごい見られて恥ずかしかった」と綴り、日本代表のユニフォームを着て電車内で撮った写真を投稿した。頬にはフェイスペイントも入っており、電車の中では目立つ格好となっている。
現在24歳の久木田さんは『ミス成蹊コンテスト2023』でグランプリを獲得。フジテレビ系列のバラエティ番組『オールナイトフジコ』に、「フジコーズ」の2期生メンバーとして2025年3月までレギュラー出演していた。
何線かわかる??— 久木田帆乃夏 (@honoka_kukita) June 26, 2026
電車でこの格好してたらすごい見られて恥ずかしかった pic.twitter.com/qo4DL8ijti