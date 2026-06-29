本日の日経平均株価は、AI・半導体関連株安で一時急落も引け際切り返し、前週末比107円高の6万9468円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は15社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が投資判断｢2｣へ引き上げた丸一鋼管 <5463> [東証Ｐ]など。そのほか、サクシード <9256> [東証Ｇ]は5日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業

<2962> テクニスコ 東Ｓ 金属製品

<3093> トレファク 東Ｐ 小売業

<3544> サツドラＨＤ 東Ｓ 小売業

<3723> ファルコム 東Ｇ 情報・通信業



<4665> ダスキン 東Ｐ サービス業

<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼

<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業

<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業

<7966> リンテック 東Ｐ その他製品



<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学

<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業

<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業

<9256> サクシード 東Ｇ サービス業

<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業



株探ニュース