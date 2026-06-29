　本日の日経平均株価は、AI・半導体関連株安で一時急落も引け際切り返し、前週末比107円高の6万9468円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は15社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が投資判断｢2｣へ引き上げた丸一鋼管 <5463> [東証Ｐ]など。そのほか、サクシード <9256> [東証Ｇ]は5日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2674> ハードオフ　　東Ｐ　小売業
<2962> テクニスコ　　東Ｓ　金属製品
<3093> トレファク　　東Ｐ　小売業
<3544> サツドラＨＤ　東Ｓ　小売業
<3723> ファルコム　　東Ｇ　情報・通信業

<4665> ダスキン　　　東Ｐ　サービス業
<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品

<7970> 信越ポリ　　　東Ｐ　化学
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8381> 山陰合銀　　　東Ｐ　銀行業
<9256> サクシード　　東Ｇ　サービス業
<9882> イエロハット　東Ｐ　卸売業

株探ニュース