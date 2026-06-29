本日の【上場来高値更新】 丸一管、サクシードなど15銘柄
本日の日経平均株価は、AI・半導体関連株安で一時急落も引け際切り返し、前週末比107円高の6万9468円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は15社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が投資判断｢2｣へ引き上げた丸一鋼管 <5463> [東証Ｐ]など。そのほか、サクシード <9256> [東証Ｇ]は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業
<2962> テクニスコ 東Ｓ 金属製品
<3093> トレファク 東Ｐ 小売業
<3544> サツドラＨＤ 東Ｓ 小売業
<3723> ファルコム 東Ｇ 情報・通信業
<4665> ダスキン 東Ｐ サービス業
<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が投資判断｢2｣へ引き上げた丸一鋼管 <5463> [東証Ｐ]など。そのほか、サクシード <9256> [東証Ｇ]は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<2674> ハードオフ 東Ｐ 小売業
<2962> テクニスコ 東Ｓ 金属製品
<3093> トレファク 東Ｐ 小売業
<3544> サツドラＨＤ 東Ｓ 小売業
<3723> ファルコム 東Ｇ 情報・通信業
<4665> ダスキン 東Ｐ サービス業
<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<9256> サクシード 東Ｇ サービス業
<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業
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