元NHKの中川安奈アナウンサーが29日、Xを更新し、サッカーW杯日本VSブラジ戦を観戦するために滞在している米国でのプライベートショットを公開した。



【写真】健康的な半袖半パン姿 モノトーンコーデが美しい

中川アナは26日のXで、サッカーW杯ブラジル戦について「実はどうしてもW杯の生の雰囲気を感じたくてプライベートで行こうと前々からチケットを買っていたんです」と明かしており、対戦相手が日本となったことに「まさかこんなことに」と驚いていた。



29日のXでは黒地に白のドットが入ったショーパンと、日本代表のユニホームを合わせた姿でヒューストンにいる様子を公開。動画を投稿し「たった今、日本代表を乗せたバスが練習に向けてホテルをでたところです」「皆さん熱い声援を送っていて気持ちがぐっと、またひとつになれた気がしました」と現地の模様を伝えた。中川アナは「スポーツキャスターの血が騒いで、頼まれてもないのに勝手にリポートしてました」とユーモアを交えて伝えた。



また、別の投稿で「日本のお隣にブラジルがあったので思わず」とブラジルの応援旗と撮った写真を投稿。「今日は街なかでたくさんの両チームのユニ姿の方々を発見!私の感覚だと黄色のウェアの方のほうが多かった感覚...でもお土産の買い物中に日本サポーターの方から声をかけていただいたり あったかさと団結力は負けてませんよ」と投稿した。



この投稿に「勝利の女神になって下さい」「ユニのモノトーンコーデかわいい」「美人すぎる」などとコメントが届いている。



（よろず～ニュース編集部）