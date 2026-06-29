夏ボーナス200万円予想「月給が控えめな分ボーナスが手厚い」40代・営業事務女性の事情
All Aboutが実施している「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、40代女性のケースを紹介します。
夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、関東地方にお住まいの40代女性のケースをご紹介します。
年代性別：40代女性
同居家族構成：本人、夫
住まいの地域：関東地方
職種：営業事務
雇用形態：正社員
勤務年数：20年以上
世帯年収：本人750万円、配偶者700万円
現預金：4000万円、リスク資産：1500万円
2026年の夏ボーナスについては「額面200万弱、手取り130万円」と予想。金額は例年と比べて「あまり変わらなさそう」とのことです。
その理由として「業績横ばい、昇格も特になかったため、昨年と同様な気がする」と語っています。
ちなみに昨年の夏ボーナスは額面で「190万円、2024年は160万円」だったとのことです。
その理由として「ボーナスが比較的よい代わりに給与は控えめな水準の会社ですので、年間の手取りで考えると、業務量に見合った金額だと思っています」とコメント。ボーナスについて社外の人と話すことはないとのことです。
ボーナスの使い方には物価高などの経済状況の変化も影響しているそうで、「食品・日用品など普段の買い物でかかる費用の増加は感じている。海外旅行については、物価高というより円安為替の影響が大きい。結果として、余暇にかけるお金の使い道には慎重になる」と話しています。
最後に、ボーナス自体が「支給されるかどうかの不安はないです。また、よくも悪くも、例年と大きく変わることもほぼないですので、粛々と支給を待つのみです」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、関東地方にお住まいの40代女性のケースをご紹介します。
投稿者プロフィールペンネーム：チューリ
年代性別：40代女性
同居家族構成：本人、夫
住まいの地域：関東地方
職種：営業事務
雇用形態：正社員
勤務年数：20年以上
現預金：4000万円、リスク資産：1500万円
「夏ボーナスは額面200万円弱。業績横ばいで昨年並み」今回の投稿者は、正社員の営業事務として専門商社で働く、チューリさん。
2026年の夏ボーナスについては「額面200万弱、手取り130万円」と予想。金額は例年と比べて「あまり変わらなさそう」とのことです。
その理由として「業績横ばい、昇格も特になかったため、昨年と同様な気がする」と語っています。
ちなみに昨年の夏ボーナスは額面で「190万円、2024年は160万円」だったとのことです。
「年間の手取りで考えると業務量に見合っている」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っている」と投稿者。
その理由として「ボーナスが比較的よい代わりに給与は控えめな水準の会社ですので、年間の手取りで考えると、業務量に見合った金額だと思っています」とコメント。ボーナスについて社外の人と話すことはないとのことです。
「まずは旅行。次はローン繰上返済と投資。半分くらいは貯蓄に回したい」今回のボーナスは「まず6月の海外旅行の費用、次に住宅ローンの繰上返済、投資資金。半分くらいは貯蓄に回したい」とのこと。
ボーナスの使い方には物価高などの経済状況の変化も影響しているそうで、「食品・日用品など普段の買い物でかかる費用の増加は感じている。海外旅行については、物価高というより円安為替の影響が大きい。結果として、余暇にかけるお金の使い道には慎重になる」と話しています。
最後に、ボーナス自体が「支給されるかどうかの不安はないです。また、よくも悪くも、例年と大きく変わることもほぼないですので、粛々と支給を待つのみです」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)