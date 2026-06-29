「FIFAワールドカップ2026」がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同開催で6月11日に開幕し、連日熱い戦いが繰り広げられている。作家・スポーツライターの小林信也さんは「イラン代表が置かれた状況は、スポーツと政治の難しい関係を映し出していた。それでもサッカーには世界をつなぐ力がある」という――。

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■政治の壁を乗り越えるピッチの真剣勝負

サッカーW杯2026北中米大会は、イランとの戦争をしている当事国（アメリカ）で開催される初めての大会となった。戦争の相手国、イランも参加している。グループリーグで互いに2位通過なら決勝トーナメント1回戦で両国が対戦する可能性もあった。結果的にアメリカがD組を1位通過、イランはG組3位だったが得失点差で及ばず敗退したため、直接対決はなくなった。

戦争を越えてイランが敵国アメリカで試合をし、もしかしたら当事国同士が対決する。私は、このような対戦の可能性こそ「スポーツの存在価値」があると考える。だが、現実はそれほど理想的ではない。

FIFAは出場権を得たイランの本大会出場を当然のように認めた。FIFAは過去にロシアを大会から除外した例もあるから、「政治や戦争の影響を受けない」としながら例外的な措置も取ってきた。だが今回は、イランが求めた「アメリカ国内からメキシコへの試合会場の変更」にも応じなかった。この点だけ見れば、政治状況に左右されないとするFIFAの明快な姿勢に敬意を感じる。

W杯サッカーはオリンピックと違って「平和の祭典ではない」と明言している。私は2002日韓共催大会前、ある雑誌に「W杯は平和の祭典だ」と書き、組織委員会から厳しく注意を受けた経験がある。平和を目的に大会を開くのではない。一見、平和に背を向けるような姿勢が、逆に「戦争当事国同士でも戦う」現実をもたらしている。

■戦争の影響はスタジアムの外で起きている

グループリーグの戦いを終えた時点で、表面的には「戦争の影響は感じられない」と多くの日本人が感じているだろう。テレビで試合の実況中継や現地の光景を見る限り、戦争を想起させる光景はほとんどない。

だが実際には、影響がないわけではない。

出場資格の判断では政治的中立を貫こうとしたFIFAの姿勢には敬意を感じた。しかし、大会運営の段階では、その理念を十分に実現できたとは言い難い。

何より注視すべきは、アメリカ政府が「FIFAの“主権”を侵害している」という事実だ。

開催国は本来、FIFAの規定によって、「ビザや入国手続きの円滑化、差別禁止など人権配慮を含む運営環境を整える義務がある」。開催地に立候補し、決定した時点でこの約束が交わされている。しかし今回、アメリカは「FIFAやW杯の都合より国家の判断が優先する」という姿勢を鮮明にした。

イランは当初、アメリカ国内のアリゾナ州で直前キャンプをする予定だった。が、ビザ問題が解決せず、メキシコのティファナに変更せざるをえなかった。最終的にイランの代表選手にはビザが発給されたが、チームの幹部やサッカー関係者15名の入国を認めなかった。そのうち4人は後日、異議申し立てが認められたが、イランサッカー連盟の会長、副会長、メディアディレクターらはメキシコからアメリカの試合場に向かうことができなかった。

■不公平な環境で戦わされたイラン代表

アメリカ国務省は、ビザ発給を拒否した理由を「イラン代表チームがこの制度（W杯出場）を悪用し、偽りの名目でテロリストを米国に潜入させることを許さないためだ」と説明。ルビオ国務長官は、「軍事精鋭部隊の革命防衛隊に関わる人物が紛れ込んで入国するのを防ぐため、政権として継続して監視にあたる」と述べている。

これは確かに悩ましい課題だ。近年は大勢の人々が集まる巨大イベントが開催される際の「テロ対策」が重要な課題になっている。そのために最善の対応が採られるべきことは言うまでもない。しかし、それが競技そのものに影響する不公平さをどう解消できるのか。イラン代表は、グループリーグ3試合を戦うため、試合のたびにメキシコに戻り、また試合場に向かう長距離移動を強いられた。

これはFIFAとW杯開催国の主権争いと言ってもいいだろう。

FIFAのインファンティーノ会長はイラン代表の参加実現を自画自賛するだけで、アメリカ政府の介入にはコメントを発していない。イラン代表は、アメリカ政府に対してイラン代表を公正に扱うよう交渉しないインファンティーノ会長を強く非難している。

インファンティーノ会長は、昨年「FIFA平和賞 フットボールは世界を繋ぐ」という賞を新設し、12月に第1回受賞者としてトランプ大統領を選んだ張本人だ。受賞理由は「イスラエルとパレスチナの停戦・平和促進への役割」や「世界各地での平和と団結への貢献」とされている。

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■2年後のロス五輪に漂う政治の影

これはW杯2026中南米大会成功に向けたトランプ大統領への機嫌取りではないかと一部メディアや批評家から批判も出た。サッカーの普及振興よりもいかに最大限の利益を追求できるかに経営方針をシフトしたインファンティーノ体制下のFIFAを象徴している。ビジネスの巨大化をもくろむFIFAはトランプ大統領による介入と圧力を毅然とはねつけられない。

サッカーW杯に限らず、今後、政治とスポーツの関係性はさらに複雑に変化するだろう。

もちろん、ロシアとアメリカを単純に同列には論じられない。それでも、戦争とスポーツの関係にどう向き合うのかという原則について、国際オリンピック委員会（IOC）の判断に一貫性があるのかという問いは残る。

IOCは、トーマス・バッハ会長時代、北京冬季五輪の休戦協定中にウクライナ侵攻をしたロシアとベラルーシに厳しい措置を講じた。実はIOCが政治的な理由で国家を五輪から排除した初めてのケースだった。

ところが現在はコルティナ冬季五輪の休戦協定中にイランに侵攻したアメリカとイスラエルには制裁を科さず、2028年ロサンゼルス五輪の開催国としてアメリカの立場を容認し続けている。この違いをどう説明するのか。

五輪アナリストの春日良一さんは、玉木正之さんが主宰するYouTubeチャンネル「TAMAKIのスポーツジャーナリズム」の中で、ダブルスタンダードに見える理由は「IOCがコベントリー会長に代わり、政治には口を出さないスタンスに転換したため」と話している。「バッハ会長はいろいろ批判もされたが、政治に戦いを挑んだのだ」とも。

もうひとつ、IOCが今回アメリカとイスラエルを排除しなかった背景には国際パラリンピック委員会（IPC）の姿勢も関係している可能性がある。実はIPCはIOCより先にロシアとベラルーシを許し、パラリンピック・コルティナ大会への出場を認めていた。そのため、IOCが強行にアメリカ、イスラエルを排除しても両国はパラリンピックには出場するという、新たなねじれ現象も想定できた。

スポーツ関係者が懸念しているのは、2年後のロサンゼルス大会とトランプ大統領の関係だ。開会式では、トランプ大統領が開会宣言を行う。果たして、事前に決めたとおりの文言をトランプ大統領がそのまま読み上げるか。勝手な発言をしないだろうか、心配する向きもある。

■歴史を乗り越えて団結した代表選手たち

戦争と五輪という話題になると、1936年のベルリン五輪、いわゆる「ヒトラーのオリンピック」が頭に浮かぶ。「ナチスドイツのプロパガンダにオリンピックが利用された」とも非難される大会がなぜ実施されたのか。IOC側の論理を春日さんから聞いたことがある。

春日さんによれば、IOCにとっては、開催地がたとえベルリンでも、五輪開催中そこは「オリンピック（IOC）の町になる」という原則に基づいているからだという。しかし今回のW杯では、開催国の主権的判断がFIFAの大会運営より優先される場面が現実に生じた。

スポーツが政治を越える空間をつくるという理念は、今後も維持できるのか。今回のW杯は、その理想に不安な影を落としたとも言える。それでもスポーツは、その理想を掲げ続けてきた。

ここまで政治の暗い影ばかりを書いてきたが、一方で、今回のW杯によって知らされた世界の動き、新たな発見もあった。

優勝候補の一角スペインと0対0の引き分けを演じた試合で、カーボベルデという人口わずか52万5000人の小国の存在を知った人も多かっただろう。選手の大半は、旧宗主国のポルトガルやオランダ、フランスなどで生まれ育っているが、カーボベルデは歴史的に帰属意識が高く、彼らは“祖国”カーボベルデの代表として戦うことを望み、今回の快挙を成し遂げたという。

スーパーセーブを連発し、一躍世界的なヒーローになった40歳のゴールキーバー・ヴォジーニャ（本名：ジョシマール・ジョゼ・エヴォラ・ディアス）は、その中で数少ない地元生まれの選手だという。この国の存在を知って、アフリカ西岸に浮かぶ小さな島国に思いを馳せた人は多いだろう。これもW杯がもたらす交流の息吹だ。

ヴォジーニャこと、ジョジマール・ジョゼ・エヴォーラ・ディアス、カーボベルデ出身のゴールキーパー（写真＝Nha Terra Nha Cretcheu／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

■対立を越えて人々を繋ぐサッカーの力

コンゴ民主共和国の「銅像」も話題になった。第1戦にはエボラ出血熱の隔離措置の影響で間に合わなかったが、次のコロンビア戦のスタンドに登場した“人間銅像サポーター”ミシェル・ンクカ・ンボラディンガ氏だ。華やかな赤いジャケット、黄色いシャツ、青いパンツで盛装した彼は、ベンチ後方の台座の上に立ち、試合中はまったく動かない。

写真提供＝Xinhua／ABACA／共同通信イメージズ 2026年6月23日、メキシコのグアダラハラ・スタジアムで開催された2026FIFAワールドカップのグループK、コロンビア対コンゴ民主共和国（DRC）戦を前に、DRCのサポーターであるミシェル・ンクカ・ムボラディンガ氏がポーズをとっている。 - 写真提供＝Xinhua／ABACA／共同通信イメージズ

コンゴ独立運動の英雄パトリス・ルムンパ氏になりきって、無言、無表情で試合を見つめ続けるのが彼のスタイル。その彼の存在をきっかけに、コンゴには「サプール」（世界一おしゃれな紳士）と呼ばれる若者たちがいることも知った。

JICAマガジンによれば、貧しいトタン屋根の住宅に住むサプールは、その街並みに不似合いな原色のジャケットやパンツに身を包んで教会の礼拝に出かける。それは、「もう軍靴は履かない」「綺麗な洋服を汚さない」、平和への強い意思の表明なのだという。

政治が人々を分断する現実がある一方で、サッカーは遠く離れた国や人々の暮らし、歴史、そして平和への願いに思いを巡らせるきっかけも与えてくれる。だからこそ、政治、ビジネスの思惑がうごめくW杯のスタジアムで、サッカーそのものが人々を純粋に導き、対立を越えた調和の願いを抱かせるのも意義は大きい。

6月29日（月）から始まったノックアウトステージの苛烈な勝負は、どんなシンフォニーを人々の心に響かせるだろうか。

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小林 信也（こばやし・のぶや）

作家・スポーツライター

1956（昭和31）年、新潟県長岡市生れ。慶応大学卒。「ポパイ」「ナンバー」のスタッフ・ライターなどを経て、作家・スポーツライターに。現在はテレビ番組のコメンテーターとしても活躍。主な著書に『長嶋茂雄語録』『長嶋茂雄 永遠伝説』『消えた天才ライダー・伊藤史朗の幻』『真夏の甲子園はいらない』『武術に学ぶスポーツ進化論』『大の里を育てた〈かにや旅館〉物語』などがある。

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（作家・スポーツライター 小林 信也）