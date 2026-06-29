【近所のパート、あり？なし？】セレブな私。近所でママ友が働くのが不愉快！＜第2話＞#4コマ母道場
子育ての手が離れてくると、パートをはじめるママたちも少しずつ増えてくるもの。とはいえ、子育てとの両立は大変。近場で働くことも多いでしょう。しかしそんなママたちを、あまり歓迎していない人もいるようで……？
第2話 子育てが落ち着いたら
【編集部コメント】
専業主婦のエリナさん。子どもが小学生になり、少しだけ子育ても落ち着いてきたようですが、旦那さんが高収入ということもあってまだ働かなくてもいいのだそう。とくに働きたい仕事もなく、現状幸せなようですが、時間があるぶん出先で知り合いと遭遇するのが憂鬱なのだとか。たしかに「面倒だな」と思うときって……ありますよね？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
第2話 子育てが落ち着いたら
【編集部コメント】
専業主婦のエリナさん。子どもが小学生になり、少しだけ子育ても落ち着いてきたようですが、旦那さんが高収入ということもあってまだ働かなくてもいいのだそう。とくに働きたい仕事もなく、現状幸せなようですが、時間があるぶん出先で知り合いと遭遇するのが憂鬱なのだとか。たしかに「面倒だな」と思うときって……ありますよね？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙