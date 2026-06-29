オリックスは２９日、２７日からの楽天２連戦（ほっともっと神戸）で募ったベネズエラ地震の義援金が総額８０万９０２円となったことを発表した。球団は「犠牲となられた皆様に、深く哀悼の意を表しますとととに、被災されたすべての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。皆様の温かいご支援に、心より御礼申し上げます」とコメントした。

２７日に先発した同国出身のエスピノーザは、「Ｐｒａｙ ｆｏｒ Ｖｅｎｅｚｕｅｌａ」と帽子に記し、６回２失点の力投。自身も食料や水、衣服などを支援物資として寄付しており「亡くなられた方、その方たちにも家族がいることを知っています。そういうことを思いながらマウンドに上がった。球団やファンの方、みんなで私の国を応援し、サポートしてくれることに感謝したい」と神妙な表情を浮かべていた。

３月に同国代表の一員としてＷＢＣで世界一に輝いたマチャドは、２８日の９回を３者凡退で締め、１９セーブ目。募金活動について「本当にありがたいの一言。全く違う国のことだけど、日本の皆さんに助けられていることを感じる。いいことに使われるように願っています」と感謝する。

球団は、７月３日からの西武３連戦（ほっともっと神戸、京セラドーム大阪）、同７日からのソフトバンク２連戦（京セラドーム大阪）でも募金箱を設置すると発表した。