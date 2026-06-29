サッカー北中米W杯

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は28日（日本時間29日）に決勝トーナメントの戦いが始まった。27日（同28日）の1次リーグJ組ヨルダン─アルゼンチン戦では、ヨルダン・サポーターに笑撃が広がった。

1次リーグ連敗で敗退が決まっていたヨルダンは、最終戦で王者・アルゼンチンと対戦した。

前半に2点奪われながら、後半10分にアルタマリのゴールで反撃。その後、同33分には会場のヨルダン・サポーターがカメラに抜かれた。

手に持っていたボードには、英語で「このチケットを買うためにラクダを売りました！」と書かれていた。中継で発見したX上の日本人ファンからも、様々な声が上がった。

「このヨルダンのサポめっちゃ面白かったな笑」

「ええラクダ売ってきたのw」

「きっととても大事な財産のひとつなんやなぁ」

「日本で言えば『車売ってきました』かな？」

「日本で言えば、有給と貯金使い果たしました！かな」

「覚悟が違う」

ヨルダンはその後、メッシにFKを決められて1-3で敗戦。3連敗で大会を去った。



（THE ANSWER編集部）