W杯チケットのために…海外サポが犠牲にした“財産”に衝撃「覚悟が違う」「日本で言えば車かな？」
サッカー北中米W杯
サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は28日（日本時間29日）に決勝トーナメントの戦いが始まった。27日（同28日）の1次リーグJ組ヨルダン─アルゼンチン戦では、ヨルダン・サポーターに笑撃が広がった。
1次リーグ連敗で敗退が決まっていたヨルダンは、最終戦で王者・アルゼンチンと対戦した。
前半に2点奪われながら、後半10分にアルタマリのゴールで反撃。その後、同33分には会場のヨルダン・サポーターがカメラに抜かれた。
手に持っていたボードには、英語で「このチケットを買うためにラクダを売りました！」と書かれていた。中継で発見したX上の日本人ファンからも、様々な声が上がった。
「このヨルダンのサポめっちゃ面白かったな笑」
「ええラクダ売ってきたのw」
「きっととても大事な財産のひとつなんやなぁ」
「日本で言えば『車売ってきました』かな？」
「日本で言えば、有給と貯金使い果たしました！かな」
「覚悟が違う」
ヨルダンはその後、メッシにFKを決められて1-3で敗戦。3連敗で大会を去った。
（THE ANSWER編集部）