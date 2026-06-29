日米で“争奪戦”の可能性も…「自分で選択してきた」

昨秋のドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が29日、一時帰国し、報道陣の取材に応じた。7月31日がソフトバンクとの契約期限となっており、「楽しみもありますが、もちろん不安もあります」と心境を明かした。

米大学野球2年目のシーズンを終えて帰国した佐々木は、7月11、12日（日本時間12、13日）に行われるMLBドラフトの動向も見ながら今後の進路を決めることになりそうだ。MLBドラフトの結果を含めて検討となると、期限の7月31日まで約2週間しかない計算となる。「プレッシャーもありますし、そこへの使命だったり責任感を感じています。自分の中で楽しみな一方、そういった（不安）要素も、正直に言うとあるんじゃないかなと思っています」と迷いも口にした。

ただ、スタンフォード大への進学も自身で決断し挑戦を続けてきた。「（不安も抱えるなか）自分でこの道を選んで選択してきたので、そこはやっぱり向き合わないといけない時間なのかなと思います」と、スター選手の宿命とも言える“選択肢”と向き合う覚悟を示した。

今後は7月1日に福岡に移動し、ソフトバンクと本格的な入団交渉を行う予定。昨年11月には城島健司CBOが、カリフォルニア州のスタンフォード大野球部施設を訪問し指名挨拶を行うなど、ドラフト後も球団と接点は設けてきた。

佐々木自身もソフトバンクについては「素晴らしいチーム。球界を代表する強いチームというイメージを持っています」と好印象を抱いている。また、城島CBOにも「メジャーも経験されている素晴らしい人だと思っています」と信頼を寄せている。

花巻東時代に歴代最多の高校通算140本塁打を記録した日米が注目するスラッガーは、この7月、どんな決断を下すだろうか。（Full-Count編集部）