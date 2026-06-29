建設アスベスト給付金制度を相談！ アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団「無料電話相談会」

記事ポイント アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団が無料電話相談会を実施東海3県の弁護士が建設アスベスト給付金制度や損害賠償を相談対応専門医がアスベスト疾患や医師・病院案内の相談にも対応 アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団が無料電話相談会を実施東海3県の弁護士が建設アスベスト給付金制度や損害賠償を相談対応専門医がアスベスト疾患や医師・病院案内の相談にも対応

アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団が、2026年6月20日(土)にアスベスト(石綿)健康被害についての無料電話相談会を実施します。

愛知、岐阜、三重の弁護士が、アスベスト・じん肺被害の救済制度・救済手段等に関する電話相談を受け付けます。

アスベスト疾患やじん肺に詳しい医師も相談に応じ、詳しい医師や病院の案内も可能です。

アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団「無料電話相談会」

受付日時：2026年6月20日(土)午前10時〜午後3時電話相談番号：050-3096-6400実施場所：金山総合法律事務所住所：愛知県名古屋市中区金山1丁目9番17号 金山スズキビル8階主催：アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団相談：無料秘密：厳守

無料電話相談会では、アスベスト・じん肺被害の救済制度・救済手段等について、電話で弁護士に話せます。

相談にはアスベスト疾患やじん肺に詳しい医師も加わり、詳しい医師や病院の案内につながります。

東海3県に住む方を対象に、救済手段や健康被害について電話で話せる場です。

相談は無料で、秘密は厳守されます。

建設アスベスト給付金制度と対象となる作業

制度施行：2022(令和4)年1月19日吹付け作業の対象期間：昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで屋内作業の対象期間：昭和50年10月1日から平成16年9月30日まで支給：国から最大で1300万円対象：アスベストを原因とする一定の健康被害を受けた方

建設アスベスト給付金制度は、建設業務に従事していた方のうち、石綿の吹付け作業や屋内作業を行っていた方を対象にしています。

アスベストを原因とする一定の健康被害を受けた方に、国から給付金が支給されます。

個人事業主として建設業に携わる一人親方も救済の対象になっています。

屋内作業を行っていたかどうかは個別具体的に判断されます。

一般的に屋内作業があるとされている職種には、大工、左官、鉄骨工、溶接工、ブロック工、軽天工、タイル工、内装工、塗装工、吹付工、はつり、解体工、配管設備工、ダクト工、空調設備工、空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工、畳工、ガラス工、サッシ工、建具工、清掃・ハウスクリーニング、現場監督、機械工、防災設備工、築炉工が例示されています。

最高裁判決を受けた救済制度と損害賠償請求

2021(令和3)年5月17日、最高裁判所は全国4か所の原告団による建設アスベスト健康被害集団訴訟について統一的な判決を言い渡し、国の責任を認めました。

最高裁は、建材の市場占有率の大きい建設材料のメーカーの賠償責任についても幅広く認めつつ、高裁でメーカーごとの責任の範囲や賠償額を審理し直すよう命じました。

その後、各地の差戻審で和解が成立しており、東京1陣・2陣訴訟、大阪2陣・3陣訴訟でも建材メーカーとの和解に至っています。

アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団でも、名古屋地方裁判所において2026(令和8)年3月5日に建材メーカー11社へ提訴しています。

国や建材メーカーへの損害賠償請求ができることについて、東海3県でも周知は不十分な状況です。

電話相談で話せる救済手段と健康被害

救済手段：国や建材メーカーへの訴訟提起救済手段：雇用主への訴訟提起救済手段：労災申請救済手段：石綿救済法に基づく救済救済手段：健康管理手帳の取得健康被害：肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水、石綿肺

アスベスト健康被害については、国や企業への損害賠償請求、労災申請、石綿救済法に基づく救済などの手段があります。

現在症状がない場合でも、健康診断を定期的に受けられる制度があります。

救済を受けるには、アスベストによる健康被害である事の立証が必要です。

病態は様々で、アスベスト関連疾患の専門医でなければ判断がつかない微妙なケースもあります。

電話相談会では、弁護士と専門医が救済制度、救済手段、詳しい医師や病院について相談を受け付ける予定です。

東海3県で相談が必要とされる背景

アスベストは戦後の高度経済成長期に大量輸入・大量使用され、建材等のみならず、思いもかけない場面で使用されてきました。

石綿関連疾患は、アスベストにばく露した時点から長期間経過して発症することが多く、中皮腫は潜伏期間が平均して35年程度あります。

アスベストの製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面禁止されたのは2006年です。

築年数の古い建物には多量の石綿が含まれていること等から、今後も被害者の数は増加していくと見込まれています。

労災認定を受けている方の審査は比較的スムーズに進んでいるようですが、一人親方や事業主など労災認定を受けていないケースでは、受付後に認定審査会にかかるまで長期間を要しているのが実情です。

追加の資料を多数求められるケースも少なくなく、個人では対応が難しいこともあります。

救済制度だけでなく、労災申請や石綿救済法、健康管理手帳など、状況に応じた手段を整理するきっかけになります。

一人親方や事業主、古い建物での作業歴がある方にとって、作業歴や健康被害をどう結びつけるかを専門家に相談できる場です。

弁護士と専門医の両面から、法的な手続きと疾患判断の不安を同じ窓口で話せる電話相談会です。

アスベスト・じん肺被害救済東海弁護団「無料電話相談会」の紹介でした。

よくある質問

Q. 無料電話相談会はいつ実施されますか？

A. 受付日時は2026年6月20日(土)午前10時〜午後3時です。

電話相談番号は050-3096-6400で、相談は無料、秘密は厳守されます。

Q. 相談には誰が応じますか？

A. 愛知、岐阜、三重の弁護士が電話相談に応じます。

アスベスト疾患やじん肺に詳しい医師も相談に応じ、詳しい医師や病院を案内します。

Q. 建設アスベスト給付金制度は誰が対象ですか？

A. 建設業務に従事し、石綿の吹付け作業や屋内作業を行い、アスベストを原因とする一定の健康被害を受けた方が対象です。

一人親方も救済の対象です。

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