現役トップファイター5名がMV出演！ LGYankees PROJECT MICHI「I BELIEVE feat.LGYankees」

記事ポイント LGYankees PROJECT MICHIの2ndシングルが7月1日配信MVにRIZIN・K-1などで活躍する現役トップファイター5名が出演夢や目標に挑む人へ向けたメッセージソング LGYankees PROJECT MICHIの2ndシングルが7月1日配信MVにRIZIN・K-1などで活躍する現役トップファイター5名が出演夢や目標に挑む人へ向けたメッセージソング

エムズクリエイトが、LGYankees PROJECT MICHIの2ndシングル『I BELIEVE feat.LGYankees』を2026年7月1日(水)0時にリリースします。

あわせて公開されるミュージックビデオには、RIZIN・K-1等日本格闘技界で活躍する現役トップファイター5名が登場します。

父親から子供へ、そして挑戦を続けるすべての人へ贈るメッセージソングです。

LGYankees PROJECT MICHI「I BELIEVE feat.LGYankees」

リリース日時：2026年7月1日(水)0時楽曲名：『I BELIEVE feat.LGYankees』ミュージックビデオ公開日時：2026年7月1日(水)0時

『I BELIEVE feat.LGYankees』は、2025年5月にリリースされたデビューシングル「I&I feat. LGYankees & Calyn Tsukishima」に続く第2弾作品です。

夢や目標に向かって挑戦を続けるすべての人へ向けたメッセージソングです。

楽曲では「自分を信じる力」「仲間を信じる力」「未来を信じる力」がテーマです。

挑戦する人の葛藤と希望を描く楽曲

『I BELIEVE feat.LGYankees』は、挑戦する人の心の葛藤と希望を描いた楽曲です。

夢を追う中で経験する不安や孤独、理解されない苦しみ、心ない言葉による傷に向き合います。

それでも自分自身の信念を見失わず、一歩ずつ前へ進むことの大切さをテーマに制作されました。

楽曲内では、「その涙は無駄じゃない」「その孤独も間違いじゃない」というフレーズを通じて、悩みや苦しみを抱えながらも前へ進もうとしている人々へエールを送っています。

LGYankeesのHIROとRYOが込めるメッセージ

LGYankees PROJECT MICHIは、宮城県仙台市を拠点に活動するHIPHOPユニットLGYankeesのHIROがプロデュースする音楽プロジェクトです。

岡山県岡山市出身のMICHIと、東北を代表するアーティストとして活動を続けるLGYankeesがタッグを組んでいます。

本作のテーマは、挑戦する人々の葛藤や成長、そして未来を信じる力です。

岡山と仙台をつなぐ音楽プロジェクトとして、地域や環境にとらわれず夢を追い続ける人々へ向けたメッセージを届けています。

現役トップファイター5名が出演するミュージックビデオ

新居すぐる：HI ROLLERS ENTERTAINMENT所属アニマル☆コージ：TEAM大和魂所属MOMOTARO：OGUNI-GYM所属ブハリ亜輝留：WSRフェアテックス幕張所属石田 協(かのう)：K-1GYM 相模大野KREST所属

ミュージックビデオには、日本格闘技界で活躍する現役トップファイター5名が登場します。

勝利だけでなく敗北や挫折、重圧とも向き合いながら挑戦を続けるファイターたちの姿を通じて、楽曲のテーマである「信じる力」を映像作品として表現しています。

リングの上だけではない挑戦者たちのリアルな生き様が映像で描かれます。

新居すぐる

所属：HI ROLLERS ENTERTAINMENTタイトル：パンクラス第10代フェザー級王者「キング・オブ・パンクラシスト」(2023年)

新居すぐるは、ミュージックビデオ出演ファイターのひとりです。

アニマル☆コージ

所属：TEAM大和魂タイトル：DEEPフューチャーキングトーナメント2017ミドル級優勝タイトル：初代LEGION☆JAPAN MMAミドル級王者

TEAM大和魂所属選手として、ミュージックビデオに出演します。

DEEPフューチャーキングトーナメント2017ミドル級優勝、初代LEGION JAPAN MMAミドル級王者です。

MOMOTARO

所属：OGUNI-GYMタイトル：WBCムエタイ インターナショナル フェザー級王者(2017年)タイトル：WBCムエタイ日本統一フェザー級王者(2015年)タイトル：NJKFフェザー級王者(2014年)

MOMOTAROは、ミュージックビデオ出演ファイターのひとりです。

WBCムエタイ インターナショナル フェザー級王者(2017年)、WBCムエタイ日本統一フェザー級王者(2015年)、NJKFフェザー級王者(2014年)の実績を持ちます。

ブハリ亜輝留

所属：WSRフェアテックス幕張タイトル：初代Krushミドル級王者

ブハリ亜輝留は、ミュージックビデオに出演するファイターです。

初代Krushミドル級王者の実績を持ちます。

石田 協(かのう)

所属：K-1GYM 相模大野KRESTタイトル：THE KNOCK OUT FIGHTER UNLIMITED -66kgワンデートーナメント優勝タイトル：第42回K-1アマチュア チャレンジAクラス -70kg優勝

石田 協(かのう)も、ミュージックビデオに出演するファイターです。

父親から子供へ届ける想い

LGYankees PROJECT MICHIのコメントでは、この曲は父親として自分の子供に伝えたい想いから生まれたとされています。

自分の子供が夢を持ち、挑戦し、時には挫折や孤独を経験することもあるという想いが背景にあります。

「自分を信じてほしい」「仲間を信じてほしい」「未来を信じてほしい」というメッセージを届けたい気持ちを歌にした楽曲です。

LGYankeesのHIROとRYOも、敗北や挫折、重圧と向き合いながら挑戦を続ける人々への想いを歌詞に込めています。

楽曲に込められた「信じる力」は、夢を追う不安や孤独に向き合う場面と重なり、挑戦の途中にある人へ届くメッセージとして描かれています。

ミュージックビデオでは、勝敗や重圧を経験してきたファイターたちの姿が、歌詞に込められた前へ進む思いを映像面から支えています。

岡山出身のMICHIと仙台を拠点に活動するLGYankeesの組み合わせから、地域や環境を越えて目標へ向かう人々へのまなざしも感じられる作品です。

LGYankees PROJECT MICHI「I BELIEVE feat.LGYankees」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『I BELIEVE feat.LGYankees』はいつリリースされますか？

A. LGYankees PROJECT MICHIの2ndシングル『I BELIEVE feat.LGYankees』は、2026年7月1日(水)0時にリリースされます。

Q. ミュージックビデオには誰が出演しますか？

A. ミュージックビデオには、新居すぐる、アニマル☆コージ、MOMOTARO、ブハリ亜輝留、石田 協(かのう)の現役トップファイター5名が出演します。

Q. 『I BELIEVE feat.LGYankees』はどんな楽曲ですか？

A. 『I BELIEVE feat.LGYankees』は、挑戦する人の心の葛藤と希望を描いた楽曲です。

前へ進む気持ちを支えるメッセージソングです。

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