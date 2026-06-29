「萌萌…」辻希美、娘の顔がすっぽり！ ミスド「もっちゅりん」になりきった姿を披露。ぷにぷにほっぺ
タレントの辻希美さんは6月26日、自身のInstagramを更新。娘の顔がすっぽりと穴にハマるかわいい様子を披露しました。
【写真】辻希美、娘の顔がすっぽり！
3枚目以降ではミスタードーナツの人気商品「もっちゅりん」になりきった姿も。ほっぺたのぷにぷにとした様子が似ています。
(文:中村 凪)
【写真】辻希美、娘の顔がすっぽり！
「すっぽりシリーズ 萌萌…」辻さんは「すっぽりシリーズ 萌萌…」とつづり、5枚の写真を投稿。1、2枚目はベビーフェンスの穴から顔をのぞかせるかわいい娘の様子を披露しています。ちょうどタコの顔のような真ん中の穴にすっぽりハマった愛らしい姿です。こちらをのぞき込む表情がとてもかわいらしく、ほっこりします。
3枚目以降ではミスタードーナツの人気商品「もっちゅりん」になりきった姿も。ほっぺたのぷにぷにとした様子が似ています。
「ごきげんで遊んでくれてるので」25日には「最近夢がこのメリーでごきげんで遊んでくれてるのでとっても助かってます」と、娘がおもちゃで遊ぶ姿を公開していた辻さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)