6月30日（火）の近畿地方は、山沿いを中心ににわか雨や雷雨の所も。午後の空模様の変化に注意が必要です。

梅雨前線は近畿の南海上に停滞するでしょう。前線に近い南部では一時雨の降ることがありそうです。

その他の地域は、午前を中心に晴れ間もありますが、午後は雲が広がりやすいでしょう。丹波高地など山地で雨雲が発生・発達し、山沿いの地域を中心ににわか雨や雷雨がありそうです。

大阪の北摂や京都方面に雨雲が流れ込む可能性もあります。市街地でも折りたたみ傘を持っておくと安心です。

朝の最低気温は北部で18、19℃くらい、京阪神から南は22、23℃くらいの所が多いでしょう。

日中の最高気温は暑かった前日と同じくらいか、少し低いくらいで、30℃前後の所が多い見込みです。湿気が多く、ムシムシしそうです。

7月の始まる水曜日は天気が下り坂で、午後は次第に雨が降りだすでしょう。

2日（木）にかけて本降りの雨で、雨脚の激しくなる所もありそうです。

週後半からは、梅雨空が戻るでしょう。気温は平年並みか低い日が多い見通しです。