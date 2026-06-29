フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、歌手で俳優の亀梨和也（40）と結婚し、第1子を妊娠中であると所属事務所も発表した。この日、亀梨がファンクラブサイトを通じ、直筆の文書で発表していた。

田中の所属事務所「フラーム」も公式サイトを通じて結婚と妊娠を報告。亀梨と田中の直筆署名入り文書を公開した。

「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は 結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」とし「また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします」とコメント。「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、 人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します。一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、 これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」とつづった。

2人の交際は2024年1月1日に一部週刊誌が報道。美容誌の企画での共演をきっかけに親交を深め、真剣交際へ発展したと伝えられた。双方の所属事務所は当時、交際を否定せず、「プライベートは本人に任せています」などとコメントしていた。

田中みな実は86年11月23日、米ニューヨーク生まれ、埼玉県育ち。青山学院大学卒業後の09年にTBSへ入社し、情報番組やバラエティー番組で人気アナウンサーとして活躍した。2014年にフリーへ転身すると、司会業に加え、女優やモデルとしても活動の場を広げた。美容への高い意識でも知られ、愛用する化粧品や美容法がたびたび話題となるなど、「美容アイコン」として女性を中心に高い支持を獲得。近年はドラマ「最愛」や「あざとくて何が悪いの？」などへの出演で存在感を示し、写真集は異例の大ヒットを記録するなど、アナウンサーの枠を超えた活躍を続けている。