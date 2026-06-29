◇サッカーFIFAワールドカップ 決勝トーナメント1回戦 日本ーブラジル(現地29日、アメリカ・ヒューストン)

日本代表の主将・DF板倉滉選手が、ブラジル戦を明日に控え決意を語りました。

チームの雰囲気は非常にいいと話す板倉選手。「グループステージ終わってそこで満足している選手はいない。ここからやるぞという気持ちの選手が全員」と、日本代表全員の思いがまとまっていることを示唆します。

前回のワールドカップでは、決勝トーナメントに出場できなかった板倉選手ですが、「ピッチに立ちたいという思いは常に持っている」と話しつつも、「今のチーム誰が出ても戦える」と自信を口にします。

「このグループステージ見てもらったらわかる通り、途中交代の選手が試合を変えたりとか、決めてくれるというシーンが多い。それがここからも必要になってくると思うし、そういう雰囲気、準備はできているので、それを明日ピッチで出すだけ」とチームへの信頼を語りました。

日本代表は初戦でいきなり強豪ブラジルとの対戦。しかし板倉選手は「一発勝負のところでブラジルと当たれるのはすごくプラスなこと」と前向きに捉えます。

「変にリスペクトしすぎている選手はいないし、ここでもうブラジルをたたく準備はできている。日本から応援してくれる方も、スタジアムに足を運んでくれる方もいると思うが、日本総力戦ということで一緒に戦ってほしい」と、サポーターへメッセージを送りました。