なぜ「感覚が完全に麻痺」するのか？不自然に顔が膨らむ「ヒアル顔」急増の裏側を知らないと危ない

高須幹弥（高須クリニック）が「【注入しすぎ】日本で不自然なヒアル顔が急増している本当の理由【ヒアルロン酸】」を公開した。動画では、顔全体にヒアルロン酸を過剰に注入した不自然な「ヒアル顔」の急増をテーマに、その背景にある「感覚の麻痺」という恐るべき結論が提示されている。



高須氏はまず、ヒアル顔の特徴に言及する。涙袋や鼻筋、ほうれい線周辺に過剰なヒアルロン酸を注入することで、「オバQみたいな分厚い唇」「コブダイのように膨れ上がってる」といった不自然な顔立ちになると定義した。同業の美容外科医の中にも同様の顔つきになっている者がいると指摘し、周囲は異変に気付いていても、逆上されるのを恐れて本人には伝えないという実態を明かした。



さらに、なぜ本人がその不自然さに気付かないのかという疑問に対し、高須氏は「感覚が完全に麻痺している」と語る。毎日自身の顔を見続けることで違和感が消失し、流行のメイクやファッションと同じように脳が洗脳されてしまうメカニズムを解説した。また、ヒアルロン酸は一定期間で吸収されるという一般的な認識に対して、実際には皮膜が形成されることで「永久に残る」ケースがあることも警告している。



加えて、コンプレックスを抱える人が陥りやすい「身体醜形恐怖症」や整形依存症の危険性についても言及した。ヒアルロン酸が少しでも減ると強迫観念に駆られ、注入を繰り返すことでパンパンに膨れ上がってしまう悪循環の構造を解き明かしている。



動画の最後で高須氏は、客観的な視点を失った患者には注入を止め、溶かす処置を勧める自身の治療方針を語る一方で、利益至上主義のクリニックがヒアル顔を量産している現状に警鐘を鳴らした。ヒアルロン酸注入に潜む依存性と感覚の麻痺は、美容医療との向き合い方を根本から問い直す重要な知識である。