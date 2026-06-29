２９日の債券市場で、先物中心限月９月限は４営業日ぶりに反落。原油高を通じたインフレ圧力の高まりや、インフレ対応が後手に回る「ビハインド・ザ・カーブ」が警戒された。



米中央軍が２７日に複数のイラン軍事施設を空爆したと発表し、イランのイスラム革命防衛隊は２８日にクウェートとバーレーンの米軍施設を攻撃したと表明。原油の供給不安が再燃するなか、国内物価の上振れリスクが意識された。また、財務省が２６日に開いた国債市場特別参加者（プライマリーディーラー、ＰＤ）会合で、発行計画について「一時的な需給の変動に対して発行額の増減を行うべきではない」との意見があり、発行減額の思惑が後退したことも影響したもよう。加えて、共同通信が「政府が７月に策定する経済財政運営の指針『骨太方針』に、経済成長の実現に向け『適切な金融政策運営が行われることも非常に重要だ』と明記する方針を固めたことが２７日分かった」と報じたことで、日銀が利上げに動きにくくなり物価上昇に対して政策対応が遅れることを懸念する向きもあった。債券先物は午前９時５０分ごろに１２７円８６銭をつけたあとは下げ渋ったものの、この日は財務省による国債入札や日銀の国債買いオペといった需給面でのイベントがなく手掛かりに材料に乏しいことから戻りは限定的だった。



先物９月限の終値は、前週末比１９銭安の１２８円０４銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時の時点で前週末に比べて０．０２５％高い２．６３５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS