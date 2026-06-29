ETF売買代金ランキング＝29日大引け
29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 221963 -34.7 78020
２. <1357> 日経Ｄインバ 53780 -6.1 2600
３. <200A> 野村日半導 35015 -63.9 5810
４. <1321> 野村日経平均 26771 -42.9 72800
５. <1360> 日経ベア２ 25305 15.0 63.7
６. <1458> 楽天Ｗブル 11410 -61.6 93170
７. <1579> 日経ブル２ 10937 -59.0 845.2
８. <1306> 野村東証指数 8536 -35.2 421.7
９. <1329> ｉＳ日経 8411 -17.9 7239
10. <2644> ＧＸ半導日株 7630 -62.1 4794
11. <1540> 純金信託 4973 -49.8 19640
12. <1320> ｉＦ日経年１ 4566 -33.4 72400
13. <1330> 上場日経平均 4508 -23.1 72690
14. <1356> ＴＰＸベア２ 3588 5.6 113.8
15. <1358> 上場日経２倍 3256 -26.1 149200
16. <2243> ＧＸ半導体 2958 -70.8 5132
17. <1615> 野村東証銀行 2868 11.5 700.0
18. <1308> 上場東証指数 2461 -17.6 4166
19. <1475> ｉＳＴＰＸ 2132 -54.9 412.6
20. <1568> ＴＰＸブル 1996 -71.6 957.0
21. <1542> 純銀信託 1904 -51.8 27720
22. <1459> 楽天Ｗベア 1808 -15.0 104
23. <2525> 農中日経平均 1777 39.3 70160
24. <282A> ＧＸ半導１０ 1759 -40.3 3077
25. <563A> ＧＸＮデカバ 1512 -34.7 1100
26. <213A> 上場半導体株 1485 -20.4 541.0
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1415 -62.3 4814
28. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1368 84.1 4261
29. <1489> 日経高配５０ 1311 -30.3 3187
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1303 -18.2 1959.0
31. <1545> 野村ナスＨ無 1218 -0.7 239.9
32. <2840> ｉＦＥナ百無 1132 -45.2 2741
33. <2033> コスピブル 1011 -14.2 127850
34. <314A> ｉＳゴールド 906 -19.0 311.0
35. <1346> ＭＸ２２５ 892 -77.5 72250
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 892 -35.2 74640
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ 890 -29.3 2965
38. <221A> ＭＸ日半導体 882 -42.4 1515.0
39. <1671> ＷＴＩ原油 806 -12.6 4359
40. <2559> ＭＸ全世界株 804 -32.3 2943
41. <163A> 半導体日本株 775 -27.6 23050
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 766 38.5 1066
43. <1655> ｉＳ米国株 717 -16.1 862.8
44. <1571> 日経インバ 682 -1.3 285
45. <2244> ＧＸＵテック 665 -44.2 3495
46. <2036> 金先物Ｗブル 643 -44.1 144350
47. <1328> 野村金連動 604 -29.7 15545
48. <1580> 日経ベア 599 -12.7 757.9
49. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 598 -9.3 3433
50. <2837> ＧＸ中小日株 558 -24.8 5700
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 221963 -34.7 78020
２. <1357> 日経Ｄインバ 53780 -6.1 2600
３. <200A> 野村日半導 35015 -63.9 5810
４. <1321> 野村日経平均 26771 -42.9 72800
５. <1360> 日経ベア２ 25305 15.0 63.7
６. <1458> 楽天Ｗブル 11410 -61.6 93170
７. <1579> 日経ブル２ 10937 -59.0 845.2
８. <1306> 野村東証指数 8536 -35.2 421.7
９. <1329> ｉＳ日経 8411 -17.9 7239
10. <2644> ＧＸ半導日株 7630 -62.1 4794
11. <1540> 純金信託 4973 -49.8 19640
12. <1320> ｉＦ日経年１ 4566 -33.4 72400
13. <1330> 上場日経平均 4508 -23.1 72690
14. <1356> ＴＰＸベア２ 3588 5.6 113.8
15. <1358> 上場日経２倍 3256 -26.1 149200
16. <2243> ＧＸ半導体 2958 -70.8 5132
17. <1615> 野村東証銀行 2868 11.5 700.0
18. <1308> 上場東証指数 2461 -17.6 4166
19. <1475> ｉＳＴＰＸ 2132 -54.9 412.6
20. <1568> ＴＰＸブル 1996 -71.6 957.0
21. <1542> 純銀信託 1904 -51.8 27720
22. <1459> 楽天Ｗベア 1808 -15.0 104
23. <2525> 農中日経平均 1777 39.3 70160
24. <282A> ＧＸ半導１０ 1759 -40.3 3077
25. <563A> ＧＸＮデカバ 1512 -34.7 1100
26. <213A> 上場半導体株 1485 -20.4 541.0
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1415 -62.3 4814
28. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1368 84.1 4261
29. <1489> 日経高配５０ 1311 -30.3 3187
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1303 -18.2 1959.0
31. <1545> 野村ナスＨ無 1218 -0.7 239.9
32. <2840> ｉＦＥナ百無 1132 -45.2 2741
33. <2033> コスピブル 1011 -14.2 127850
34. <314A> ｉＳゴールド 906 -19.0 311.0
35. <1346> ＭＸ２２５ 892 -77.5 72250
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 892 -35.2 74640
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ 890 -29.3 2965
38. <221A> ＭＸ日半導体 882 -42.4 1515.0
39. <1671> ＷＴＩ原油 806 -12.6 4359
40. <2559> ＭＸ全世界株 804 -32.3 2943
41. <163A> 半導体日本株 775 -27.6 23050
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 766 38.5 1066
43. <1655> ｉＳ米国株 717 -16.1 862.8
44. <1571> 日経インバ 682 -1.3 285
45. <2244> ＧＸＵテック 665 -44.2 3495
46. <2036> 金先物Ｗブル 643 -44.1 144350
47. <1328> 野村金連動 604 -29.7 15545
48. <1580> 日経ベア 599 -12.7 757.9
49. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 598 -9.3 3433
50. <2837> ＧＸ中小日株 558 -24.8 5700
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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