　29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　221963　　 -34.7　　　 78020
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 53780　　　-6.1　　　　2600
３. <200A> 野村日半導　　　 35015　　 -63.9　　　　5810
４. <1321> 野村日経平均　　 26771　　 -42.9　　　 72800
５. <1360> 日経ベア２　　　 25305　　　15.0　　　　63.7
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11410　　 -61.6　　　 93170
７. <1579> 日経ブル２　　　 10937　　 -59.0　　　 845.2
８. <1306> 野村東証指数　　　8536　　 -35.2　　　 421.7
９. <1329> ｉＳ日経　　　　　8411　　 -17.9　　　　7239
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　7630　　 -62.1　　　　4794
11. <1540> 純金信託　　　　　4973　　 -49.8　　　 19640
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　4566　　 -33.4　　　 72400
13. <1330> 上場日経平均　　　4508　　 -23.1　　　 72690
14. <1356> ＴＰＸベア２　　　3588　　　 5.6　　　 113.8
15. <1358> 上場日経２倍　　　3256　　 -26.1　　　149200
16. <2243> ＧＸ半導体　　　　2958　　 -70.8　　　　5132
17. <1615> 野村東証銀行　　　2868　　　11.5　　　 700.0
18. <1308> 上場東証指数　　　2461　　 -17.6　　　　4166
19. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2132　　 -54.9　　　 412.6
20. <1568> ＴＰＸブル　　　　1996　　 -71.6　　　 957.0
21. <1542> 純銀信託　　　　　1904　　 -51.8　　　 27720
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1808　　 -15.0　　　　 104
23. <2525> 農中日経平均　　　1777　　　39.3　　　 70160
24. <282A> ＧＸ半導１０　　　1759　　 -40.3　　　　3077
25. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1512　　 -34.7　　　　1100
26. <213A> 上場半導体株　　　1485　　 -20.4　　　 541.0
27. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1415　　 -62.3　　　　4814
28. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1368　　　84.1　　　　4261
29. <1489> 日経高配５０　　　1311　　 -30.3　　　　3187
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1303　　 -18.2　　　1959.0
31. <1545> 野村ナスＨ無　　　1218　　　-0.7　　　 239.9
32. <2840> ｉＦＥナ百無　　　1132　　 -45.2　　　　2741
33. <2033> コスピブル　　　　1011　　 -14.2　　　127850
34. <314A> ｉＳゴールド　　　 906　　 -19.0　　　 311.0
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　 892　　 -77.5　　　 72250
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 892　　 -35.2　　　 74640
37. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 890　　 -29.3　　　　2965
38. <221A> ＭＸ日半導体　　　 882　　 -42.4　　　1515.0
39. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 806　　 -12.6　　　　4359
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 804　　 -32.3　　　　2943
41. <163A> 半導体日本株　　　 775　　 -27.6　　　 23050
42. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 766　　　38.5　　　　1066
43. <1655> ｉＳ米国株　　　　 717　　 -16.1　　　 862.8
44. <1571> 日経インバ　　　　 682　　　-1.3　　　　 285
45. <2244> ＧＸＵテック　　　 665　　 -44.2　　　　3495
46. <2036> 金先物Ｗブル　　　 643　　 -44.1　　　144350
47. <1328> 野村金連動　　　　 604　　 -29.7　　　 15545
48. <1580> 日経ベア　　　　　 599　　 -12.7　　　 757.9
49. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 598　　　-9.3　　　　3433
50. <2837> ＧＸ中小日株　　　 558　　 -24.8　　　　5700
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース