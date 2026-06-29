日経平均29日大引け＝反発、107円高の6万9468円 日経平均29日大引け＝反発、107円高の6万9468円

29日の日経平均株価は前週末比107.23円（0.15％）高の6万9468.11円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1093、値下がりは426、変わらずは34と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を179.01円押し上げ。次いで太陽誘電 <6976>が61.35円、京セラ <6971>が26.28円、リクルート <6098>が25.64円、ファストリ <9983>が24.94円と続いた。



マイナス寄与度は267.1円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が118.27円、キオクシア <285A>が87.53円、フジクラ <5803>が49.48円、イビデン <4062>が20.11円と並んだ。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、倉庫・運輸、保険業、サービス業が続いた。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、ゴム製品が並んだ。



株探ニュース