管理栄養士の中村りえさんによると、梅干しには夏を乗り切る様々な栄養素が凝縮されています。

クエン酸・・・エネルギーを生み出す

食物繊維・・・腸内の健康維持に役立つ

カリウム・・・体内の水分を調整する

ビタミンE・・・抗酸化作用

【写真を見る】漬ける前に“冷凍”で失敗知らず！？ジッパー付き袋でできるカンタン『梅仕事』【ひるおび】

実は今、生梅を使って梅干しや梅シロップを自分で作る『梅仕事』が人気です。

SNS上では『梅仕事』の投稿がなんと37万件以上も…

初心者でもできる手軽な『梅仕事』を、季節の手仕事や発酵料理を発信している料理家の榎本美沙さんに教わります。

冷凍するだけで失敗しない！「完熟梅のはちみつ漬け」

完熟梅の甘い香りで季節を感じながら仕込めるのも魅力の一つ。

材料はたったの2つです。

≪材料≫

完熟梅：250g

はちみつ：250g

料理家 榎本美沙さん

「このジッパー付きの袋を使って『梅仕事』をやっていきたいと思います。漬けるための瓶を持っていなくても、この袋さえあれば作れます！」

冷凍することで、梅が発酵してしまう失敗を防げるほか、はちみつが浸透しやすくなるんだそうです。

梅が凍ったら、袋にはちみつを加えて、空気が入らないように密閉します。

あとは日が当たらない室内で、はちみつが全体に行き渡るように時々上下を返しながら待つと、一週間ほどで出来上がりです。

はちみつがギュッと染み込んだ梅は、そのまま贅沢なご褒美おやつに！

さらに、シロップを炭酸水で割れば、夏にぴったりな爽快ドリンクに大変身！

バニラアイスに添えたり、夏の冷え対策として毎朝の白湯に加えたりするのもオススメです。

保存する時は、瓶に入れて冷蔵庫に入れてください。

梅干しが味の決め手！「梅つくね」

梅干しは、酸味・旨味・甘み・塩味もあるので、万能調味料として色々使えます。

≪材料≫

梅干し:1個(1個あたり20g、 塩分 13% のものを使用)

鶏ひき肉:200g

長ねぎ: 10cm分

青じそ : 4枚

ししとう : 8本

みそ : 小さじ1

こしょう:少々

酒:大さじ1

≪作り方≫

★ボウルにひき肉、みじん切りにした長ネギ、みそ、コショウを入れて、粘り気が出るまでよく混ぜる

★梅干しの果肉を手でランダムにちぎって入れる

★青じそをちぎって加え混ぜ合わせる

★6等分にして円形に丸め、熱したフライパンに付け合わせのししとうと一緒に並べ、片面1〜2分ずつ焼く

★火の通りやすいししとうは先に取り出す

★最後にお酒を振って蓋をして、弱火で2〜3分蒸し焼きにすれば完成！

意外に相性抜群！「アボカドの梅オイル和え」

アボカドのクリーミーな食感に、梅干しの酸味がアクセントになる、夏にぴったりな一品です。

≪材料≫

梅干し：1個 (1個あたり20g、塩分 13% のものを使用)

アボカド ： 1個

オリーブ油：大さじ1

しょうゆ：小さじ1/2

こしょう 適量

★皮と種を除いたアボカドを一口大に切り、ボウルにちぎった梅干しと一緒に入れる

★オリーブオイルと醤油を入れて和える

★器に盛ってこしょうを振れば完成！

他にもクリームチーズなど、まろやかなものと合わせるのがおススメだそうです。

コメンテーター 朝日奈央：

梅干しは大好きなんですけど、ご飯の上に乗せて食べてばかりだったので、梅つくねを作りたいなと思いました。

江藤愛アナウンサー：

実は梅って子どの頃は苦手だったんですけど、大人になるとこの酸っぱさがたまらない、疲れに効くなと思っていて。『梅の手仕事』は丁寧な暮らしをしている人しかできないって思ってたんですけど、ジッパー袋でできるなら私にもできるかもと思いました。

（ひるおび 2026年6月24日放送より）