辻希美「すっぽり」おもちゃから顔覗かせる第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん公開「きゅんきゅんが止まらない」「発想が可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/29】タレントの辻希美が6月28日、自身のInstagramを更新。おもちゃで遊ぶ次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。
【写真】39歳5児のママタレ「最高の癒し」おもちゃから顔覗かせる0歳次女
辻は「すっぽり シリーズ」とつづり、夢空ちゃんの写真を投稿。白いおもちゃの丸い穴からにっこりと外をのぞく夢空ちゃんの姿や、抱っこ紐で抱っこされた夢空ちゃんが、ミスタードーナツの人気商品「もっちゅりん」のパッケージを顔にはめられ笑顔の様子を披露している。
この投稿には「天使みたい」「夢空ちゃんの笑顔に癒される」「きゅんきゅんが止まらない」「発想が可愛すぎる」「最高の癒しをありがとう」「ママの愛情感じる写真ですね」などとコメントが寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳5児のママタレ「最高の癒し」おもちゃから顔覗かせる0歳次女
◆辻希美、すっぽりはまった夢空ちゃんの姿披露
辻は「すっぽり シリーズ」とつづり、夢空ちゃんの写真を投稿。白いおもちゃの丸い穴からにっこりと外をのぞく夢空ちゃんの姿や、抱っこ紐で抱っこされた夢空ちゃんが、ミスタードーナツの人気商品「もっちゅりん」のパッケージを顔にはめられ笑顔の様子を披露している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「天使みたい」「夢空ちゃんの笑顔に癒される」「きゅんきゅんが止まらない」「発想が可愛すぎる」「最高の癒しをありがとう」「ママの愛情感じる写真ですね」などとコメントが寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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