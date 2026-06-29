俳優の白石麻衣さんが29日、「ウィルオブ新ＣＭ発表会」に登壇しました。



【写真を見る】【 白石麻衣 】乃木坂46卒業決断の背景にあった犂萃イ譴詢鉢瓩箸 卒業からまもなく6年目犧でもグループを応援





白石さんは総合人材サービス企業の新ＣＭで、仕事に悩む求職者の転職相談を請け負う狷断ぅャリアアドバイザー役瓩箸靴峠弍蕁爛咼献優好泪鵑虜能蕕里完Щ↓瓩任△詭昌匹鮑垢圭个好掘璽鵑砲眥戦しました。







白石さんは、犧２鵝▲Εルオブの社員さんとして私が面接を担当するという設定で撮影しました。等身大で、本音で話せる雰囲気が出せるように監督と話をしながら撮影させていただいた。すごく自分らしさが出ている明るいＣＭになったので良かったなと思います瓩函■達佑里任ばえに満足げな表情を浮かべました。







かつて乃木坂46でセンターとして活躍した白石さんは、2020年10月にグループを卒業。現在はソロで俳優業やバラエティ番組に出演するなど幅広く活躍しています。

自身のこれまでの華々しいキャリアを振り返った白石さんは、爐笋辰僂螢哀襦璽廚鯊感箸靴董⊆分の道を進んでいくっていうことは自分のなかで大きな選択・決断瓩世辰燭塙霰髻燹淵哀襦璽彗感隼は）すごく不安もあったんですけど、グループでみんなで頑張ってきた自信や安心感もたくさんあったので、(卒業は)大きな挑戦ではあったんですけど、頑張れる糧があった瓩函△海譴泙妊▲ぅ疋襪箸靴涜莪貔で一生懸命やってきたことが、今後ひとりで活躍していくうえでの大きな自信に繋がったと笑顔を浮かべました。





司会者から、乃木坂46の卒業はどのように決断したのか問われると、犹笋呂修鵑覆法⊃Г鵑平佑冒蠱未垢襪箸いΔ里呂△泙蠅靴討い覆て。自分のなかで考えて「ここかな？」っていうときに上の人に相談させてもらった。自分のやりたい道とか、グループにとって良い時に、「ここかな？」と思って決断してきました瓩函⊆分のなかである程度の方向性を固めてから、信頼できる人に相談し決断したと当時について明かしました。







いまも、そしてこれからも、キャリアを築いていくうえで大切にしていることと問われると、爐─次何だろう…瓩半し考えを巡らせた白石さん。

その後、燹嶌この瞬間を精一杯頑張ること」。未来の自分をあまり描いたことはなくて、「先を見る」というよりは、いま、この瞬間を自分らしくどう頑張れるかっていう方にスポット当てている。そこは自分のなかのルール、頑張っていくための通過点として、いま、この瞬間を一生懸命やるということを大切にしております瓩隼訐はまっすぐ。狄Г鵑覆仕事に、やったことないことにもどんどんチャレンジして、自分のキャリアにつながるように、失敗することもあると思うが、それも成長するためのひとつの通過点として頑張っていきたい瓩半亟蕕鯢發べました。







イベントの終盤、爛哀襦璽廚鯊感箸靴5年経ちまして、今年10月で6年目になる。個人的にはすごく節目を感じているのが（個人的な）今年の最新のニュース。月日が経つのは早いなって…瓩抜恭歓爾欧壁従陲鯢發べた白石さん。犧でも（現体制の）新しいグループを応援していくのを、ワクワクしながら見ている。卒業したグループと共に、私も、6年目もまたお仕事頑張って行けたらいいなって思っています瓩函卒業後もグループのことを見守っていると話しました。

【担当：芸能情報ステーション】