目黒蓮が『SAKAMOTO DAYS』撮影現場で見せた“素の表情”に反響！真剣な眼差しに「とてつもなくいい表情」「不意打ちなのにイケメン」「横顔が美しい」

【写真】目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』撮影現場でのオフショット（全2枚）／目黒蓮の撮影現場を訪れた向井康二＆深澤辰哉／福田雄一監督が投稿した目黒蓮の舞台裏ショット

映画『SAKAMOTO DAYS』の監督・福田雄一がXを更新。主演を務めたSnow Manの目黒蓮との撮影秘話を明かし、撮影中の貴重なオフショットを公開した。

■福田雄一監督が目黒蓮との撮影秘話を明かす

福田監督は「まだまだ続くぞ!! SAKAMOTO DAYS!!」と投稿。

「毎シーン毎シーン、目黒くんと話し合って、納得いく撮影をしていた今作!!」と、目黒と一つひとつのシーンを丁寧に作り上げていたことを明かした。

さらに「たくさんのお客様に何回も何回も観て頂いて、たくさんのちびっ子にも観て頂けたようで嬉しいです」と感謝。「なんとか夏休みまで続くといいなぁ」と作品への思いもつづっている。

公開された1枚目では、黒Tシャツ姿の目黒がモニターを前に福田監督の話へ真剣に耳を傾ける姿を披露。2枚目には、撮影の合間に向かい合って話し合う様子が収められており、作品づくりへの真摯な姿勢が伝わるオフショットとなっている。

SNSでは「作品への愛が伝わる」「とてつもなくいい表情」「横顔が美しい」「不意打ちなのにイケメン」「真剣な横顔にキュン」といった声が寄せられている。