“ヒューストンの奇跡”を起こせるか。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組を２位で突破した森保ジャパンは、決勝トーナメント１回戦（２９日＝日本時間３０日、米国・ヒューストン）で史上最多のＷ杯５度優勝を誇る“サッカー王国”ブラジルと対戦する。１９９６年アトランタ五輪でブラジル撃破に貢献した元日本代表ＭＦ前園真聖氏（５２＝東京スポーツ評論家）は、スター軍団が相手でも日本に十分な“勝算”があるとズバリ指摘した。

「Ｗ杯制覇」を掲げる森保ジャパンに最初の試練が訪れた。前園氏は「ブラジルですからね。強いのは間違いないです。日本が国際親善試合（昨年１０月、３―２）で勝っているといっても、ベストメンバーではなかったですし、Ｗ杯のブラジルはまったく別のチームになりますから」としながらも「日本は十分に戦えます。チームとしてレベルアップしていますし、ブラジル相手にも対等、互角に戦えると思っています」と強調した。

ブラジルは世界トップストライカー、ＦＷヴィニシウス（レアル・マドリード）をはじめＦＷマテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）ら実力者ぞろい。ＦＷラフィーニャ（バルセロナ）は負傷で欠場の見込みだが、メンバーの多くが欧州ビッグクラブでプレーしており、豊富なタレントを擁する。しかもチームを率いるのは、世界的名将のカルロ・アンチェロッティ監督とまさに“王国”の陣容だ。

かつてブラジル１部サントスでもプレーしていた前園氏は「ヴィニシウスは飛び抜けた存在で世界トップのストライカーです。それとクーニャにも注意が必要です。この２人が攻撃の中心ですね。それとＤＦラインは強固でバランスが取れています。それにブラジルはとにかく本番に強いですから。ネイマールも注意？ そこはどうですかね」と分析した。

その上で「日本は中盤とサイドでブラジルに対して、優位性があります。サイドなら中村（敬斗＝スタッド・ランス）と伊東（純也＝ゲンク）、堂安（律＝Ｅフランクフルト）、前田（大然＝セルティック）がそれぞれが仕掛けられますし、突破して一発決めれば。中盤も田中（碧＝リーズ）、鎌田（大地＝クリスタルパレス）の関係が組織的で厚みがある。そこは日本の長所」という。

３０年前にブラジルを撃破したことは“マイアミの奇跡”として今も語り継がれている。当時のキャプテンは「経験から？ 僕らのころは大きな力の差がありましたし、９０分の流れの中で耐える時間が長くピンチもあった中で、戦略として相手のミスを誘うことでチャンスをつくりましたから」と振り返る。そして日本イレブンに向けて「メンタル的にもしんどい戦いになりますが、相手をリスペクトしすぎず、自分たちのストロングポイントを出して、相手の長所を抑えることですね」と助言した。

幸いにも１―１で引き分けた１次リーグ最終戦スウェーデン戦（２５日＝同２６日）で、ＭＦ佐野海舟（マインツ）とＤＦ冨安健洋（アヤックス）を休養させられたことはプラス材料という。「そこは大きいですね」と２人の存在がヴィニシウス対策に役立つと期待。「ブラジル相手なので簡単ではないですけど、必ずチャンスはあります。その隙を逃さないように決めたい」と森保ジャパンの勝利を願っている。