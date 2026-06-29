ドジャースは２８日（日本時間２９日）に敵地サンディエゴでのパドレス戦に４―２で勝ち、３連戦を２勝１敗で勝ち越した。３回に大谷翔平投手（３１）が先制適時打、１―１の５回にフリーマンの押し出し四球、ベッツの２点適時打で勝ち越し逃げ切った。先発したシーハンは５回２安打１失点でまとめて４勝目（５敗）を挙げた。

試合後、ロバーツ監督はシーハンについて「本当に励みになる内容だった。今日は速球が良かったし、コマンドはまだ改善の余地はあるけれど、登板終盤にはかなりいい球も投げられていた。私にとって一番良かったのはカーブだね。左打者にも右打者にも有効で、相手打線のタイミングを少しずつ狂わせることができていた」と褒めた。

ただ、猖点瓩任呂覆ぁ「調子が良くないときというのは、どうしてもメカニックばかりに意識が向いてしまう。何とか感覚を取り戻そうとしてね。でも試合が始まれば、それを乗り越えて意識を外に向けなければいけない。打者を見て、試合が何を求めているのか、試合が何を教えてくれているのかを理解しなければならない」と課題を指摘するとこう期待を寄せた。

「彼はまだそこまで到達してはいない。でも着実に近づいている。そういう境地に達するにはメジャーで多くのイニングを積み重ねる必要がある。でも確実に良くなっている。彼の能力そのものを疑っている人はいない」

今季は１５試合に先発してクオリティースタート（６回以上を投げ自責点３以下）は５試合。自己最多ではあるが、能力を考えれば物足りない。さらなる飛躍が楽しみだ。