KEY TO LIT佐々木大光＆松村沙友理らが“神”映像に衝撃 TBS夏ドラマ3作品俳優陣も決定的瞬間を見届ける
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太がMCを務めるTBS系バラエティ『キセキの動画大集合！“神”映像グランプリ』が、7月1日午後8時30分から90分にわたって放送される（※一部地域を除く）。
【写真】ガッツポーズで喜ぶ佐々木大光
スタジオゲストには、KEY TO LITの佐々木大光、松村沙友理、モグライダーの芝大輔、ともしげを迎え、クイズやAI判定など新企画も盛りだくさん。まばたき厳禁の衝撃“神”映像をたっぷり届ける。
この夏話題のTBS7月期ドラマ3作品（『君の好きは無敵』『Tシャツが乾くまで』『VIVANT』）が、『神映像グランプリ』とコラボレーション。撮影の合間を縫って、衝撃の映像を見てもらう「出張ギリギリ神映像」企画を実施する。番組カメラが捉えたのは、俳優陣の驚きの表情や、思わず飛び出したリアクションの数々。厳選された、まばたき厳禁の衝撃映像をランキング形式でカウントダウンしていく。俳優陣が息をのんで見守る「出張ギリギリ神映像」。果たして1位に輝く衝撃の神映像とは――。
また、今回も世界中から厳選された“神映像”に注目。おマヌケ神映像のコーナーでは、「パパに忖度（そんたく）する女の子」のような、思わず頬が緩む赤ちゃんのかわいらしい瞬間の映像から、「パンツをバイクに持っていかれる」といった予想外すぎるアクシデントなど、手に汗握るスリリングな場面の映像まで次々と登場する。
また、最先端テクノロジーを駆使したAI新企画では、「どっちの映像がAIなのか」を見分けるスリリングな検証も。さらに、おなじみの「金銀銅画グランプリ」をはじめとする注目の企画が登場する。
【写真】ガッツポーズで喜ぶ佐々木大光
スタジオゲストには、KEY TO LITの佐々木大光、松村沙友理、モグライダーの芝大輔、ともしげを迎え、クイズやAI判定など新企画も盛りだくさん。まばたき厳禁の衝撃“神”映像をたっぷり届ける。
また、今回も世界中から厳選された“神映像”に注目。おマヌケ神映像のコーナーでは、「パパに忖度（そんたく）する女の子」のような、思わず頬が緩む赤ちゃんのかわいらしい瞬間の映像から、「パンツをバイクに持っていかれる」といった予想外すぎるアクシデントなど、手に汗握るスリリングな場面の映像まで次々と登場する。
また、最先端テクノロジーを駆使したAI新企画では、「どっちの映像がAIなのか」を見分けるスリリングな検証も。さらに、おなじみの「金銀銅画グランプリ」をはじめとする注目の企画が登場する。