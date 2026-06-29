【関東甲信で梅雨空続く】

きょうは本州の南の梅雨前線や湿った空気の影響で、太平洋側で雲が広がりやすいでしょう。関東甲信は梅雨空が続き、日中は所々で雨が降り、山沿いや内陸は雨脚の強まる所もありそうです。前線に近い九州南部も雨の所があり、四国も夜は一部で雨が降るでしょう。北日本は日差しの届く所が多くなりますが、北海道は内陸でにわか雨がある見込みです。日差しが届く地域では気温が上がり、東北や西日本では真夏日の所があるでしょう。大阪は10日ぶり、名古屋は8日ぶりの真夏日になります。急に暑くなると熱中症になるリスクが高くなるため、十分お気をつけください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：22℃ 釧路：17℃

青森 ：25℃ 盛岡：30℃

仙台 ：26℃ 新潟：27℃

長野 ：29℃ 金沢：29℃

名古屋：31℃ 東京：25℃

大阪 ：31℃ 岡山：31℃

広島 ：30℃ 松江：27℃

高知 ：30℃ 福岡：28℃

鹿児島：29℃ 那覇：31℃

【今週は梅雨前線 来週は熱帯低気圧が北上の可能性】

先週は梅雨前線や台風の影響で大雨の所がありましたが、日本の南では新たに熱帯低気圧が発生する見込みです。今後、台風に発達し、日本の南に北上する計算もありますが、列島に影響が出るのは来週以降になりそうです。今週は梅雨前線の影響が続き、西日本は水曜日に雨が強まる見込みです。木曜日は東日本でもまとまった雨になるでしょう。一方、沖縄は晴れの天気が続き、まもなく梅雨明けになりそうです。