「本当に普通に抑えるな」阪神→日本ハムの必勝左腕、8回の男にファン注目、脅威の0.78「40番ユニ、絶対買います！」「良い補強できた」
島本は安定感あるピッチングが光る（C）産経新聞社
日本ハムは6月28日の西武戦（ベルーナドーム）に5−1と勝利。首位西武に2試合連続で逆転勝ちと勢いをつけてきた。
状態を上げてきたチームで欠かせない存在となっているのは8回から3番手で登坂した救援左腕の島本浩也にある。
【動画】チームに欠かせない存在！島本の安定感あるピッチングシーン
3点差でマウンドに上がると先頭の滝澤夏央からシュートで一ゴロに打ち取ると、続く3番・岸潤一郎を遊ゴロ、最後は4番のタイラー・ネビンを三ゴロと持ち味の制球良く「打たせて取る」ピッチングで1イニングをわずか6球で料理、リズム良く西武打線を封じた。
島本は27日のゲームでも1ー1の8回に登坂。三者凡退と好リリーフで9回のチームの逆転勝ちにつなげた。
昨オフに伏見寅威との交換トレードでチームに加入した左腕は今季ここまで28試合に登坂、15ホールド、2セーブ、防御率0.78、最近は「8回の男」として、安定したピッチングで大事な試合終盤を支えている。
島本の奮闘ぶりに関してはファンの間からも「この安心感はやばい」「本当に普通に抑えるな」「島本が出てきたときの安心感よ」「40番ユニ、絶対買います！」「良い補強できたな」と応援の声が多く上がっている。
チームにとっても目指すリーグ優勝、日本一のためには安定した「勝利の方程式」が欠かせないピースとなる。腕を振り続ける左腕の雄姿に引き続き、注目が集まっていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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