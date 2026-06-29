「本当に普通に抑えるな」阪神→日本ハムの必勝左腕、8回の男にファン注目、脅威の0.78「40番ユニ、絶対買います！」「良い補強できた」

島本は安定感あるピッチングが光る（C）産経新聞社

日本ハムは6月28日の西武戦（ベルーナドーム）に5−1と勝利。首位西武に2試合連続で逆転勝ちと勢いをつけてきた。

状態を上げてきたチームで欠かせない存在となっているのは8回から3番手で登坂した救援左腕の島本浩也にある。

【動画】チームに欠かせない存在！島本の安定感あるピッチングシーン

3点差でマウンドに上がると先頭の滝澤夏央からシュートで一ゴロに打ち取ると、続く3番・岸潤一郎を遊ゴロ、最後は4番のタイラー・ネビンを三ゴロと持ち味の制球良く「打たせて取る」ピッチングで1イニングをわずか6球で料理、リズム良く西武打線を封じた。

島本は27日のゲームでも1ー1の8回に登坂。三者凡退と好リリーフで9回のチームの逆転勝ちにつなげた。

昨オフに伏見寅威との交換トレードでチームに加入した左腕は今季ここまで28試合に登坂、15ホールド、2セーブ、防御率0.78、最近は「8回の男」として、安定したピッチングで大事な試合終盤を支えている。