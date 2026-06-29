グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」の豆原一成が２９日、都内で行われた岡山県ＰＲ「だから、晴れの国」「晴れの国ＯＫＡＹＡＭＡ魅力発見プロジェクト」キックオフ記者発表会に出席した。

岡山・真庭市出身の豆原は、岡山デニムのセットアップ姿で登場。岡山の魅力について「地元にいた期間は晴れが多かった。帰省した時も晴れの日が多いですね。僕の経験では運動会、文化祭も全部晴れた印象がありますね」と話した。この日は、千葉・船橋市の非公認キャラクター・ふなっしーと共演し、「ふなっしーさんと一緒と聞いて、岡山のキャラクターじゃないよなって思いました」と笑った。

女優・かたせ梨乃とダブル主演するテレビ東京系連続ドラマ「夫婦と１６歳〜狂気の隣人〜」（７月２日スタート、木曜・深夜０時半）の放送が控える。司会を務めたフリーの青木裕子アナウンサーから「最近あった晴れやかなエピソード」を質問されると、ドラマ撮影中のできごとに言及。「（ＪＯ１）リーダーの與那城奨君が、ドラマのスタッフ全員分のケーキを差し入れしてくれた。両手一杯に持ってプライベートで来てくれて。晴れというか、うれしかったですね。みんなケーキいっぱい食べてくれましたね」とメンバーの気遣いに感謝した。