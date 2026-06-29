「服着てないの？」トップレスと見間違う大胆ショット、女優チョン・ジョンソの投稿にファン騒然

女優のチョン・ジョンソが大胆な近況写真を公開した。

チョン・ジョンソは6月28日にインスタグラムを更新。

【写真】トップレス？なチョン・ジョンソ

公開された写真のチョン・ジョンソは、ベッドなどの上でリラックスした表情を見せている。髪をかき上げたり、頬杖をついたりと自然体の姿を披露しているが、髪によって服が写らない絶妙なアングルで撮影されているため、一見すると何も着ていないようにも見える構図となっている。

実際には肩ひもが確認できるトップスを着用しているものの、その錯覚を誘う大胆な写真に、多くのファンが視線を奪われた。

コメント欄には「一瞬びっくりした」「服着てないの？」「服を着ていると分かって安心した」「相変わらず美人」といった反応が寄せられるなど、大きな関心を集めている。

（写真＝チョン・ジョンソInstagram）

なお、チョン・ジョンソは2024年3月、ソウルで開催された「MLBワールドツアー・ソウルシリーズ2024」のエキシビションゲーム、ロサンゼルス・ドジャース対キウム・ヒーローズ戦で始球式を務め、日本でも注目を集めた。

◇チョン・ジョンソ プロフィール

1994年7月5日生まれ。幼いころからカナダと韓国を行き来し、カナダで中学校を卒業し高校の途中で韓国に帰国した。演技のスクールに通いながら、事務所を見つけた。事務所との契約から3日後に『バーニング 劇場版』の主演に抜擢され、華々しいデビューを飾る。その後、Netflix映画『ザ・コール』でヨンスク役を演じ、新人らしくない演技力で話題となり、Netflix『ペーパー・ハウス・コリア：統一通貨を奪え』でトーキョー役を演じて、知名度を上げた。