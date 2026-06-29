【すた丼】夏限定「おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼」登場　総重量500g超、濃厚ながら食べやすい仕立て

丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」は7月1日、期間限定メニュー「おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼」を、一部店舗を除く全国で販売する。販売価格は税込1,390円。

牛ハラミと豚バラを特製ダレで焼き上げ、おろし大根と牡蠣だしポン酢を合わせた。総重量は500g超。ボリューム感と食べやすさを両立した夏向け商品として展開する。期間限定で販売し、食材がなくなり次第終了となる。

『食を通じて日本全国、さらには世界の人々の底力となる』という企業理念のもと、本格的な夏を迎える時期にしっかりとスタミナをつけてほしいとの思いから開発したとしている。

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〈商品概要〉

◆「おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼」

牛ハラミ70g、豚バラ70g、長ネギを特製の「すたみな焼肉ダレ」で炒め、大盛りご飯(飯量370g)の上に盛り付けた丼もの。

特製ダレは、オリジナルの焼肉ダレをベースに、「すた丼」に使用している秘伝のニンニク醤油ダレをブレンド。粗くすりおろした大根と牡蠣だしポン酢を組み合わせた。ニンニクの効いた濃厚な味わいと、ポン酢の爽やかな後味を楽しめるとしている。

基本の「おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼」に加え、並盛の約3分の2の量となる「腹八分目盛り」、肉の量を並盛の2倍にした「肉W盛り」をラインアップ。また、ご飯とおかずを別々に提供する「定食」を用意した。いずれも味噌汁付きで、ポン酢は別添えとなる。

販売価格は以下の通り。一部店舗では価格が異なる場合があるとしている。なお、デリバリーサービス各種での販売価格は店内飲食時と異なる。

【販売概要】

販売期間: 2026年7月1日(水)〜 ※食材がなくなり次第販売終了

販売価格(税込):

「おろしポン酢すたみな焼肉コンボ丼」1,390円

「同 腹八分目盛り」1,290円

「同 肉W盛り」2,090円

「同 定食」1,490円

販売場所: 「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗(一部店舗、デリバリー専門店を除く)

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