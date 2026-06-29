元SKE48の石田安奈さんは6月28日、自身のInstagramを更新。第3子の出産を報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：石田安奈さん公式Instagramより）

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元SKE48の石田安奈さんは6月28日、自身のInstagramを更新。第3子の出産を報告し、親子ショットを披露しました。

【写真】石田安奈の出産直後の姿

「出産直後に思えへん美しさやな」

石田さんは「ご報告です　予定より早い出産となりましたが、先日、無事に第三子の男の子を出産しました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は病院のベッドで横になり、第3子を抱く親子ショットです。「突然のことで私自身も驚きましたが、今は家族みんなで新しい命の誕生を喜びながら、ゆっくりと過ごしています。まずは無事に生まれてきてくれたことに感謝の気持ちでいっぱい」と心境を明かしています。

さらに、「出産までのことや当日のことは、また少し落ち着いてからYouTubeでもお話しできたらと思っています。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼び掛けました。

ファンからは、「おめでとう」「産後とは思えない可愛さ」「少しでもゆっくり休んでね」「天使」「本当にお疲れさまだよ」「出産直後に思えへん美しさやな笑」「身体労ってあげてな」「めちゃくちゃかわいいですね」「幸せそうな笑顔です」と、祝福の声が集まっています。

「もうすぐ3人のママに」

18日には「もうすぐ3人のママに」と、第1子と第2子との親子ショットを公開していた石田さん。コメントでは、「なんか顔つきが優しくなってる！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)