「産後とは思えない可愛さ」元SKE48メンバー、第3子出産を報告！ 「突然のことで私自身も驚きましたが」
元SKE48の石田安奈さんは6月28日、自身のInstagramを更新。第3子の出産を報告し、親子ショットを披露しました。
【写真】石田安奈の出産直後の姿
さらに、「出産までのことや当日のことは、また少し落ち着いてからYouTubeでもお話しできたらと思っています。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼び掛けました。
ファンからは、「おめでとう」「産後とは思えない可愛さ」「少しでもゆっくり休んでね」「天使」「本当にお疲れさまだよ」「出産直後に思えへん美しさやな笑」「身体労ってあげてな」「めちゃくちゃかわいいですね」「幸せそうな笑顔です」と、祝福の声が集まっています。
(文:中村 凪)
【写真】石田安奈の出産直後の姿
「出産直後に思えへん美しさやな」石田さんは「ご報告です 予定より早い出産となりましたが、先日、無事に第三子の男の子を出産しました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は病院のベッドで横になり、第3子を抱く親子ショットです。「突然のことで私自身も驚きましたが、今は家族みんなで新しい命の誕生を喜びながら、ゆっくりと過ごしています。まずは無事に生まれてきてくれたことに感謝の気持ちでいっぱい」と心境を明かしています。
ファンからは、「おめでとう」「産後とは思えない可愛さ」「少しでもゆっくり休んでね」「天使」「本当にお疲れさまだよ」「出産直後に思えへん美しさやな笑」「身体労ってあげてな」「めちゃくちゃかわいいですね」「幸せそうな笑顔です」と、祝福の声が集まっています。
「もうすぐ3人のママに」18日には「もうすぐ3人のママに」と、第1子と第2子との親子ショットを公開していた石田さん。コメントでは、「なんか顔つきが優しくなってる！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)