第1話からの詳しいおさらいはこちら

【写真】第1シーズンで人気を集めたこの人

2023年に放送され、大きな話題を呼んだ堺雅人さん主演の日曜劇場『VIVANT』。7月26日から第2シーズンの放送が始まるのを前に、6月27日から第1シーズンの各話が再放送されています（放送は関東ローカル）。

7月6日の第10話（最終話）の放送では、2023年の放送時に流れたラストシーンで使用されたカットを今回限定で見ることができます。このカットは配信では見ることができない貴重なカットだそう。

今回は6月29日に再放送予定の第3話のあらすじを紹介します。

第3話あらすじ

日本大使・西岡英子（檀れい）の裏切りに気付いた乃木（堺雅人）たち。バルカ警察から逃れ日本へ脱出するには、バルカ人も決して足を踏み入れない“死の砂漠”を突破するしかなかった！

一か八か、死と隣り合わせの砂漠の横断が始まった。しかし、薫（二階堂ふみ）を乗せたラクダから薫の姿が消えていた……。そのことに気付かず、進んでいく一行。

薫、そして乃木、野崎（阿部寛）の運命は？さらに、140億円の誤送金を引き起こした人物がついに正体を現す！