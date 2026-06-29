『はたらく細胞』作者の清水茜、性被害など公表「加害者側から調停を申し立てられました」
漫画『はたらく細胞』の作者・清水茜氏が27日、自身のXを更新し、近況とともに性被害について説明した。
【Xより】性被害を公表した『はたらく細胞』作者の清水茜 コメント全文
先日、『はたらく細胞』連載中に複数の病を抱えていたことを打ち明けており、清水氏は「『はたらく細胞』の連載中には、複数の被害が重なり、うつ病と抜毛症、その後には心的外傷後ストレス障害の診断を受けました」と説明。続けて「また、身内からの金銭的被害や性的被害、家族からの二次加害も重なり、執筆のきっかけとなった妹とも連絡を断つことになりました。当時のことは今でも大きな傷として残っています。炎上しない範囲で、小出しにお伝えしていけたらと思います」と打ち明けていた。
ファンも心配する中で、新たに近況を報告し「ご心配をおかけしております。なぜ最近こうした投稿をしているのかというと、半年ほど前から、加害者側から作品への影響を仄めかされるような形で法的措置を示される状況が続いているためです」と告白。
「性被害の件でも、私の意向を無視する形で加害者側から調停を申し立てられました。その上で、加害者側から『被害者側に接触禁止を課し、被害者が加害者に接触できないようにしてほしい』という、私に不利益を転嫁するような主張がなされました。そのような場合であっても、「作品への影響を考えたら裁判へ移行しない方がいいはず」とされ、泣き寝入りしなければならないのが現状です」と伝えた。
また「トラブルになっているお相手の方々には、作品への影響や法的手続に関する考え方について共通する傾向が見られます。そのため、今後も同様の対応がなされる可能性があると考えています。誤解や不測の事態を避ける目的で、経過として投稿させていただきます。お騒がせするかもしれませんが、引き続き、少しずつお伝えしていきます」とつづった。
同作は、赤血球や白血球など人体で働く無数の細胞たちを擬人化し、彼らが病原菌と戦う姿を描いた作品で、『月刊少年シリウス』で2015年〜2021年まで連載された。2018年7月より始まったアニメ放送を皮切りに、「はたらかない細胞」「はたらく細胞BLACK」などのスピンオフ漫画、小説化、舞台化とメディア展開され、2024年には実写映画化もされた。
厚生労働省との共同企画で新型コロナウイルスへの理解を深める作動画や、ポカリスエットとコラボした「熱中症対策」を啓発した動画公開など、「楽しみながら勉強にもなる」学習要素も好評で、大人から子どもまで幅広い年代に支持されている。
【Xより】性被害を公表した『はたらく細胞』作者の清水茜 コメント全文
先日、『はたらく細胞』連載中に複数の病を抱えていたことを打ち明けており、清水氏は「『はたらく細胞』の連載中には、複数の被害が重なり、うつ病と抜毛症、その後には心的外傷後ストレス障害の診断を受けました」と説明。続けて「また、身内からの金銭的被害や性的被害、家族からの二次加害も重なり、執筆のきっかけとなった妹とも連絡を断つことになりました。当時のことは今でも大きな傷として残っています。炎上しない範囲で、小出しにお伝えしていけたらと思います」と打ち明けていた。
「性被害の件でも、私の意向を無視する形で加害者側から調停を申し立てられました。その上で、加害者側から『被害者側に接触禁止を課し、被害者が加害者に接触できないようにしてほしい』という、私に不利益を転嫁するような主張がなされました。そのような場合であっても、「作品への影響を考えたら裁判へ移行しない方がいいはず」とされ、泣き寝入りしなければならないのが現状です」と伝えた。
また「トラブルになっているお相手の方々には、作品への影響や法的手続に関する考え方について共通する傾向が見られます。そのため、今後も同様の対応がなされる可能性があると考えています。誤解や不測の事態を避ける目的で、経過として投稿させていただきます。お騒がせするかもしれませんが、引き続き、少しずつお伝えしていきます」とつづった。
同作は、赤血球や白血球など人体で働く無数の細胞たちを擬人化し、彼らが病原菌と戦う姿を描いた作品で、『月刊少年シリウス』で2015年〜2021年まで連載された。2018年7月より始まったアニメ放送を皮切りに、「はたらかない細胞」「はたらく細胞BLACK」などのスピンオフ漫画、小説化、舞台化とメディア展開され、2024年には実写映画化もされた。
厚生労働省との共同企画で新型コロナウイルスへの理解を深める作動画や、ポカリスエットとコラボした「熱中症対策」を啓発した動画公開など、「楽しみながら勉強にもなる」学習要素も好評で、大人から子どもまで幅広い年代に支持されている。
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