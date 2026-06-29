「防衛」が１５位にランク、デュアルユース技術への官民投資４．３兆円を見込む＜注目テーマ＞ 「防衛」が１５位にランク、デュアルユース技術への官民投資４．３兆円を見込む＜注目テーマ＞

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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「防衛」が１５位となっている。



政府は２４日に経済財政諮問会議と日本成長戦略会議の合同会議を開き、高市早苗政権の看板政策である戦略１７分野への投資について議論した。このなかで２０４０年度までに想定される官民の投資額について総額３７０兆円超との見通しを示し、「防衛産業」の分野ではデュアルユース技術（軍事と産業の両方に活用できる技術）に４兆３０００億円を見積もった。



政府は防衛力強化に寄与する生産・技術基盤の投資を官民一体で促進し、国内外の民生市場における競争力を強化するとともに、国内外の民生市場の獲得により強化された生産・技術基盤を防衛装備品の質と量の向上につなげる「防衛と経済の好循環」を実現させる構え。また、防衛産業に関する４０年度までの官民投資額では、小型無人航空機に４０００億円、艦艇分野への防衛調達を含む投資は約３４００億円（２６年度予算）となっている。



関連銘柄としては、防衛三羽烏に位置付けられる三菱重工業<7011.T>、川崎重工業<7012.T>、ＩＨＩ<7013.T>のほか、防衛向け表示電子機器大手の日本アビオニクス<6946.T>、レーダー警戒装置などを展開する東京計器<7721.T>など。加えて、ＡＣＳＬ<6232.T>やＴｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A.T>といったドローン関連株もマークしておきたい。



出所：MINKABU PRESS