松村北斗・京本大我・ジェシーがメンバーを至近距離で撮り合った韓国でのフィルム写真公開！「家族旅行みたい」「質感がエモい」「リラックスした表情が好き」

【写真】松村北斗・京本大我・ジェシーがメンバーを至近距離で撮った韓国でのフィルム写真①～③

日本テレビ系『Golden SixTONES』公式Xが、松村北斗・京本大我・ジェシーが韓国で互いを撮り合ったフィルム写真を公開した。

■韓国ロケで撮影された距離感の近い写真が公開

公開されたのは『Golden SixTONES』（6月28日放送）のオフショット。番組初の韓国ロケの中で、メンバー自らフィルムカメラで撮影した、距離感の近い3枚の写真が披露されている。

松村撮影の写真は、ふたり乗りの自転車を満喫する高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）のピュアな笑顔や、道行く人に囲まれる中、両手でふたつの丸を作るジェシーを収めたドアップショット、眩しそうな顔でカメラを見つめる松村の路上での自撮り。

また、ジェシーが撮影した、京本大我が松村と森本慎太郎をバックにピースしたショットや、ゲストの中森明菜がそらジローと韓国の国民的キャラクター・ポロロとニッコニコで戯れるショットも公開。

さらに京本が、腰に手を当ててキメ顔をする森本を撮影したオフショットも公開されている。

コメント欄には「ロケじゃなくて家族旅行みたい」「質感がエモい」「リラックスした表情が好き」などといったファンの声が続々と到着している。

■松村撮影の高地＆ジェシーのフィルム写真

「ゆごほくもほくじぇも胸熱」とファン歓喜。

■ジェシー撮影の京本＆中森明菜のフィルム写真

こちらも「きょものピースかわいい」「明菜さん自然な笑顔」と絶賛のコメントが殺到。

■京本撮影の森本のフィルム写真

コメント欄に「ブロマイドっぽくてかっこいい」「男前すぎる」という声も集まったフィルムの質感に注目。