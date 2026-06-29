中村獅童、メキシコ旅行を回顧「我々3人とも非常にプロレスが好きなので」 旅行話に花を咲かせる
歌舞伎俳優の中村獅童が息子の陽喜＆夏幹と共に29日、都内で行われたアジア・ラゲージ『KABUKI』新WEB CM &『KABUKI 14』発表イベントに登壇。家族旅行についてトークを展開した。
【集合ショット】身長差がカワイイ…！中村獅童＆陽喜＆夏幹
陽喜＆夏幹はスーツケースの「KABUKI14」の新CMに出演。スーツケースを持ってどこに行きたいかという話題になると、陽喜は「2つあるんですけど、1つ目は韓国です。2つ目は長崎に行きたいです」とにっこり。「韓国はですね、魅力的な都会でいろんなことをしたいです。長崎は、ハウステンボスというところに行ってみたいです」と期待を膨らませた。
一方で、夏幹はハワイと答えた後、「もう1回メキシコに行きたいです」とほほ笑んだ。獅童は「去年家族でメキシコに行って、我々3人とも非常にプロレスが好きなので、ルチャ・リブレと言って、マスクマンの本場ですから」と語り、3日連続見たことを明かした。
獅童に話が振られると、「はるくん良いこと言ったよね、韓国近いしね。食べ物おいしいし、韓国行こうか」と旅行話に花を咲かせた。
歌舞伎の伝統美を現代の旅へと昇華させた『KABUKI』シリーズから、初のキッズサイズ「KABUKI14」が発売される。きょう29日から公式YouTubeやSNSで公開される同商品のWEB CMには、中村陽喜＆夏幹兄弟が出演。伝統的な舞台を背景にした象徴的なビジュアルとともに、白スーツでダンスに挑戦する姿や、歌舞伎衣装での見得など、洋と和が交差する世界観を3分超のショートムービーとして描く。
【集合ショット】身長差がカワイイ…！中村獅童＆陽喜＆夏幹
陽喜＆夏幹はスーツケースの「KABUKI14」の新CMに出演。スーツケースを持ってどこに行きたいかという話題になると、陽喜は「2つあるんですけど、1つ目は韓国です。2つ目は長崎に行きたいです」とにっこり。「韓国はですね、魅力的な都会でいろんなことをしたいです。長崎は、ハウステンボスというところに行ってみたいです」と期待を膨らませた。
獅童に話が振られると、「はるくん良いこと言ったよね、韓国近いしね。食べ物おいしいし、韓国行こうか」と旅行話に花を咲かせた。
歌舞伎の伝統美を現代の旅へと昇華させた『KABUKI』シリーズから、初のキッズサイズ「KABUKI14」が発売される。きょう29日から公式YouTubeやSNSで公開される同商品のWEB CMには、中村陽喜＆夏幹兄弟が出演。伝統的な舞台を背景にした象徴的なビジュアルとともに、白スーツでダンスに挑戦する姿や、歌舞伎衣装での見得など、洋と和が交差する世界観を3分超のショートムービーとして描く。