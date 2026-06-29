CORTIS、1st EP収録曲「GO!」が初のSpotify2億再生。グローバルヒット曲が誕生

CORTIS（コルティス）のThe 1st EP収録曲「GO!」が、グローバルオーディオ・音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyにおいて、6月26日付で累計再生数2億回を突破した。昨年9月8日のリリースから約9ヶ月での快挙となる。

同曲はリリースから116日目にあたる今年1月2日付で初の1億ストリーミングを達成し、その後約5ヶ月でさらに1億回を上乗せ。これはCORTISがこれまでにリリースした楽曲の中で単一楽曲として最多の再生数であり、ここ5年以内にデビューしたボーイグループで唯一の記録となる。

「GO!」は、イギリスの音楽マガジン『NME』や『Dazed』、Apple MusicおよびSpotifyで「2025年最高のK-POP」に選出され、世界的な人気を証明した。また、米ビルボードの「The 25 Best K-Pop Songs of 2025: Staff Picks」では2位を記録した。さらに、楽曲リリースから6ヶ月が経過した時点で、ビルボードのラジオチャート「ポップ・エアプレイ」（3月7日付）にチャートインし、その後14週間にわたりランクインを果たした。デビューから1年にも満たないK-POPボーイグループの楽曲が、大衆性の指標とされるラジオ放送回数ベースのチャートでロングランヒットを記録するのは異例のことだ。

この勢いに乗り、The 1st EP［COLOR OUTSIDE THE LINES］の累計ストリーミング数は、Spotifyの6月23日付チャートで6億回を突破した。「GO!」だけでなく、収録曲「FaSHioN」も6月27日時点で約1億8,350万回再生を記録しており、2億回突破を目前に控えている。メンバー自ら創作に携わる“ヤングクリエイタークルー”として、共同創作した楽曲で新記録を塗り替えているという点も大きな意義を持つ。

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なお、CORTISのThe 2nd EPのタイトル曲「REDRED」も長期ヒットの軌道に乗っている。6月27日に公開されたSpotifyの「ウィークリートップソング・グローバル」（集計期間：6月19日〜25日）で105位にランクインし、9週連続でチャート圏内をキープした。韓国の「ウィークリー・トップソング」では8週連続で首位を維持している。さらに「REDRED」は、楽曲発表から57日目にあたる6月16日付でSpotify累計1億ストリーミングを突破し、ここ5年以内にデビューしたボーイグループの楽曲として、1億回達成までの最短記録を樹立した。

CORTISは、メンバーの多くが10代で構成され、それぞれの物語をもとに作詞、作曲、パフォーマンス、ビデオグラフィーなどの多彩な分野でクリエイティビティを発揮する。特定のポジションにとらわれず、5人が「共同創作」というスタイルで制作に携わる点が特徴的なグループだ。

7月からは日本公演を含む『2026 CORTIS TOUR ＜PUT YOUR PHONE DOWN＞』を開催するほか、9月20日（日）には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL（ロック・イン・ジャパン・フェスティバル）2026』の出演も決まっており、日本での活動も展開している。