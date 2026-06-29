「平成1桁ガチババア」ゆきぽよ、渋谷でギャル全開ショット公開「ぽよ！？完全態」「すれ違っても分からない」
モデルでタレントのゆきぽよ（木村有希）さんは6月28日、自身のInstagramを更新。渋谷を舞台にしたギャル全開のショットを公開しました。
【写真】ゆきぽよのギャル全開姿
コメントでは「GYALかわい」「GYAL最高」「ぎゃんかわ」「ゆきぽよちゃんチョベリグ」「ギャルギャルのゆきぽよさんも世界一可愛い〜」「さすがは我らのファミリーのゆきぽよー」「ぽよ！？完全態」と絶賛の声が寄せられました。また「これはすれ違っても分からないですね」「ゆきぽよって誰も気づかんわ」といった声も。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】ゆきぽよのギャル全開姿
渋谷でギャル全開の姿を披露ゆきぽよさんは「ギャルぅぅぅギャウぅぅぅガオぉぉぉ 平成1桁ガチババアのガチ」とつづり、写真を3枚載せています。1枚目は渋谷駅前で緑の公衆電話を手にしたカット、2枚目は渋谷のスクランブル交差点でアクセサリーを掲げてポーズを取るカット、3枚目は自動販売機を背に両手を伸ばしたカットで、いずれも魚眼レンズで撮影されたインパクトのある構図です。オレンジの巻き髪に黒の衣装、たっぷりのアクセサリーを合わせたギャルスタイルで、エネルギッシュな世界観を表現しています。
洗顔後のすっぴんも26日の投稿でも「久しぶりにギャルメイクしてみた」と、メイク姿を動画で公開していたゆきぽよさん。「この洗顔とクレンジング、毛穴悩みとギャルの味方」と、スキンケアについても詳しく説明し、すっぴんを披露しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)