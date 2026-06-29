マクドナルド、“ひるマック”限定の増量を告知！ バーガーセットが600円台の特別価格に「素晴らしい」
マクドナルド公式X（旧Twitter）は6月29日に投稿を更新。平日昼限定「ひるマック」でセットのポテトとドリンクがLサイズになるサービスを告知しました。
【投稿】マクドナルドが“ひるマック限定”を告知
コメントでは、「最近Lポテトが少ないから改善してほしい」「Lサイズ2つ買うよりMサイズとSサイズ1つづつ買った方が内容量は多いかも？！」「おっと?素晴らしいセットの再来か?」「昼はマック確定ダァぁぁぁ！」など、さまざまな声が寄せられました。
さらに、てりやきチキンフィレオセットは通常価格730円のところ650円、フィレオフィッシュセットは通常価格690円のところ630円で楽しめます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】マクドナルドが“ひるマック限定”を告知
ひるマック限定のLセットを告知同アカウントは「Lセットが食べたいなぁ」とつづり、画像を1枚載せています。マックフライポテトとドリンクがずらりと並んだ画像です。平日10時30分から14時までの「ひるマック」限定であることが大きく記されています。プラス100円でポテトとドリンクをMサイズからLサイズに増量できるようです。
対象セットの特別価格「ひるマック」では、平日10時30分から14時までの限定で各セットが特別価格で提供されます。てりやきマックバーガーセットは通常価格670円のところ600円、ビッグマックセットは通常価格770円のところ690円、ダブルチーズバーガーセットは通常価格740円のところ670円です。
さらに、てりやきチキンフィレオセットは通常価格730円のところ650円、フィレオフィッシュセットは通常価格690円のところ630円で楽しめます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)