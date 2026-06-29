ロッテは29日、8月5日の西武戦でグローバルに活躍する5人組ガールグループ「LE SSERAFIM」のメンバーHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）さんが来場することになったと発表した。

同日は2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルゲストとして来場し、試合開始前17時55分頃から始球式を行うほか、イニング間イベントの出演を予定している。

▼ 「LE SSERAFIM」HONG EUNCHAEさん コメント

「千葉ロッテマリーンズのファンの皆さん、はじめまして！LE SSERAFIMのHONG EUNCHAEです。8月5日の試合で、『BLACK SUMMER WEEK』のスペシャルゲストとして出演させていただくことになりました！日本で初めて始球式に挑戦させていただくことになり、本当に光栄ですし、今からとてもワクワクしています！少し緊張しますが、ストライクを取れるように頑張りますので、会場で応援していただけたら嬉しいです！皆さんにお会いできることを楽しみにしています！」