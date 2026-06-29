遊撃の今宮が敵地で好プレー

■ロッテ 3ー3 ソフトバンク（28日・ZOZOマリン）

ダイナミックな守備に球場が沸いた。ソフトバンクの今宮健太内野手は28日、敵地で行われたロッテ戦に「6番・遊撃」で出場。延長11回、安打性の打球をアウトにする好守を披露し、ファンから「鷹の絶対的な遊撃手」「がちえぐい」と称賛の声が上がった。

延長に突入したZOZOマリンスタジアムでの一戦。11回裏、遊撃の今宮が守備で存在感を見せた。ロッテの1番・小川龍成内野手が放った鋭い打球は二遊間へ。中前に抜けそうな当たりだったが、今宮が横っ飛びで捕球すると、すぐさま一塁へ正確なワンバウンド送球を届けた。小川もヘッドスライディングを見せたが、送球のほうが早く間一髪アウトとなった。

1点を争う緊迫した展開に飛び出した34歳名手の好プレーにファンも注目。SNS上には「見事なプレー」「送球もグッドです！」「鳥肌が立ちます」「思わず見入ってしまいました」「まさにスーパーマン！」「絶対ショート！ 一生ショート！！」などの声が寄せられていた。

2回にソフトバンクが3点を先制するも、ロッテが5回に3点を奪い同点。6回以降は、手に汗握る攻防が繰り広げられたが試合は3-3で引き分けに終わった。今宮は6打数1安打だったが、フル出場し攻守で存在感を放った。（Full-Count編集部）