冨樫義博さんの人気漫画『HUNTER×HUNTER』39巻の発売が決まり、デジタル版を含めたシリーズ累計発行部数が1億部を突破すると、集英社が６月29日に発表した 。39巻の発売は７月３日。これを記念し、340話分の期間限定無料公開や、100人を超すキャラクターが読者に感謝を伝える街頭広告を探す「渋谷HUNTER街」などを実施する。

「HUNTER×HUNTER」のシリーズ累計１億部突破を記念した作られた画像©P1998-2026

『HUNTER×HUNTER』は1998年に「週刊少年ジャンプ」で連載が始まった。父と同じ「ハンター」になるために、故郷を旅立った少年ゴンが、ハンター試験で出会ったレオリオ、クラピカ、キルアとともに、数々の試練を乗り越え成長していく物語で、アニメやゲーム、舞台にもなるなど、高い人気を保っている。

７月３日に発売される39巻には401話「月光」から410話「交渉ぁ廚泙任鮗録。暗黒大陸を目指す船内で進行する旅団とマフィアの戦いや王位継承戦などが描かれている。続く411話は６月29日発売の「週刊少年ジャンプ」に約１年６ヶ月ぶりに掲載されている。

渋谷で読者がハンターに

「渋谷HUNTER街」は、東京・渋谷の各所に街頭広告を多数展開。合計100人を超すキャラクターが登場し、読者に感謝を伝えている。その広告を探し出し、広告に載っている二次元コードを読み取ると特設サイト上の該当キャラクターが公開される仕掛けで、渋谷の街を舞台にしたリアルイベントとして楽しめる。リアル参加ができない場合も、サイトにアクセスすることで公開されたキャラクターの特製デジタルコンテンツがダウンロードできる。

また、指定のハッシュタグをつけてキャラクター広告をXで投稿、または特設サイトから公開済のキャラクターをXでシェアした人の中から抽選で30人に特製フレークシールがプレゼントされる。

イベントは６月29日９時から７月５日23時59分まで。

340話を順次無料公開

マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」、集英社総合電子書店「ゼブラック」では、340話分を以下の期間限定で無料公開する。

１．ハンター試験編 No.001〜No.038 6月29日（月）〜 7月4日（土）公開

２．天空闘技場編 No.039〜No.065 7月2日（木） 〜 7月7日（火）公開

３．ヨークシン編 No.066〜No.119 7月5日（日） 〜 7月10日（金）公開

４．グリードアイランド編 No.120〜No.185 7月8日（水） 〜 7月13日（月）公開

５．キメラ＝アント編１ No.186〜No.260 7月11日（土）〜 7月16日（木）公開

６．キメラ＝アント編２ No.261〜No.318 7月14日（火）〜 7月19日（日）公開

７．選挙・アルカ編 No.319〜No.340 7月17日（金）〜 7月19日（日）公開

マ

ジャンプ公式YouTubeチャンネル「ジャンプチャンネル」では７月３日から、1億部突破記念プロモーションビデオも公開する。