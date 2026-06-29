もしアルファベットを自分の名前につけることができたら……みなさんはどのアルファベットを選びますか。株式会社ワカモノリサーチ（東京都杉並区）が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト『ワカモノリサーチ』が令和の現役高校生に聞いた「名前の最後についていたらカッコいいと思うアルファベット」ランキングは「X」が1位となりました。



【ランキング】名前の最後についていたらカッコいいなぁと思うアルファベットTOP10（調査結果）

調査は、全国の現役高校生男女295名を対象として、2026年3月〜4月の期間にインターネットで実施されました。



調査の結果、1位には「X」（24.1％）が輝きました。



その理由を見ていくと、「強そう」「ミステリアスな雰囲気が出る」「得体の知れない感じがする」「響きがかっこいい」といった回答が目立ちました。



また、「ドクターXが思い浮かんだから」など、米倉涼子さん主演の医療ドラマ『ドクターX』を挙げる声も見られ、“X＝ドクターX”と結びつけてイメージしている若者も多いようです。



そのほか、「ポケモンのタイトルにあるから」「怪盗Xみたいでかっこいい」といった意見もあり、タイトルにXが付くことで“特別感や強さ”を演出する手法が、“X＝特別でかっこいい”というイメージを形成しているのかもしれません。



続く2位には「Z」（16.6％）がランクイン。



理由を見ていくと、「最終兵器って感じがするから」「ラスボスみたいだから」といった、アルファベットの最後とともに、ゼットという響きの重厚感からカッコ良さを感じている高校生からの支持を得ていたようで、“終わり＝最強”というイメージが直感的に結びついている点が特徴的です。



そのほか、「ドラゴンボールのイメージ」「ももクロみたいだから」など、名作アニメやアイドルグループのインパクトに影響された理由も見られました。



3位の「A」（15.9％）には、「いちばんって感じ」「エースってかっこいい」など、選んだ理由のほとんどが「A＝エース」のイメージがあるようで、トッププレイヤーや主役といったポジションを連想させる点も支持につながっているようです。



以下、4位「S」（12.5％）、5位「K」（4.4％）と続き、Sへの理由は「自分のランクがSみたいになる」と「スペシャル」に集約されている一方、Kでは、「KINGの頭文字」や「野球のドクターKがかっこいい」といった“キング＝カッコいい”という、頂点や支配者といった分かりやすい強さのイメージが、そのままアルファベットの印象にも反映されている様子が垣間見えました。



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【出典】

▽ワカモノリサーチ／令和の現役高校生に聞いた！名前の最後についていたらカッコいいなぁと思うアルファベットランキング