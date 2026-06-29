＜イジメっ子、許せる？＞「根に持つな」アタオカな主張を繰り返す家族。縁切ります！【第2話まんが】
私はチエ。兄から「婚約者を紹介したい」と言われて実家に帰りました。ところが兄の婚約者は、高校時代に私をいじめていたヒナコだと知り、大きな衝撃を受けることに……。兄や両親は「今の彼女は反省しているから」と受け入れようとしていますが、私にとっては過去の苦しみが蘇るだけ。仲良くする気なんて起こりません。「人間は変われる」と説得する兄たちの言葉に、自分の家族がまるで別人のようにすら感じられます。兄も両親も、私の気持ちを理解してくれる気はないようです。
私が黙り込んでいると、ヒナコが口を開きました。「どれだけ謝っても許されることではないし、チエちゃんが私のことを恨んでるのもわかってます。これからは心を入れ替えます。許されるとは思ってないけど……」ヒナコが謝罪してきます。
「当たり前でしょ」と、自分でも驚くほど低い声が出ました。
過去の過ちを償う機会だと？ 二度と私の目の前に現れないことが、ヒナコにできる唯一の償いだわ。「チエ！ いい加減にしろよ。いつまで昔のことを根に持ってんだよ？ 大切なのは今だろうが！」という兄の言葉に私は硬直しました。
いじめ加害者のヒナコから謝罪を受けましたが、私は「償いをするつもりなら、二度と目の前に現れないでほしい」と告げました。
しかし兄や両親はヒナコを受け入れようとして、「いつまでも過去に囚われているのはおかしい」とあろうことか私を非難してきました。
家族が私の苦しみを理解してくれないことに絶望した私は、思いきって家族と縁を切ることを決意したのです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
私が黙り込んでいると、ヒナコが口を開きました。「どれだけ謝っても許されることではないし、チエちゃんが私のことを恨んでるのもわかってます。これからは心を入れ替えます。許されるとは思ってないけど……」ヒナコが謝罪してきます。
「当たり前でしょ」と、自分でも驚くほど低い声が出ました。
過去の過ちを償う機会だと？ 二度と私の目の前に現れないことが、ヒナコにできる唯一の償いだわ。「チエ！ いい加減にしろよ。いつまで昔のことを根に持ってんだよ？ 大切なのは今だろうが！」という兄の言葉に私は硬直しました。
いじめ加害者のヒナコから謝罪を受けましたが、私は「償いをするつもりなら、二度と目の前に現れないでほしい」と告げました。
しかし兄や両親はヒナコを受け入れようとして、「いつまでも過去に囚われているのはおかしい」とあろうことか私を非難してきました。
家族が私の苦しみを理解してくれないことに絶望した私は、思いきって家族と縁を切ることを決意したのです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙