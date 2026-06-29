板倉滉「日本総力戦…一緒に戦ってほしい」　森安ジャパン今夜ブラジル戦　森保監督は久保建英の欠場を明言

サッカーの日本代表が今夜、FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦に臨みます。

5回の優勝を誇る強豪ブラジル戦へ、両チームの最新情報です。

試合が行われるアメリカ・ヒューストンの会場で、前日練習を行った日本代表。明るい表情で最終調整を行いました。

初戦で左膝を負傷しその後の試合を欠場している久保建英選手の姿もありましたが、森保監督は欠場を明言。

それでもチームに帯同し全員でサッカー王国に挑みます。

長友佑都選手：

非常に白熱した厳しい戦いになると思いますが、ブラジル倒します。

板倉滉選手：

ブラジルを叩く準備はできているかなと思うので、日本総力戦ということで一緒に戦ってほしいなと思います。

両チームの通算成績は日本の1勝11敗2分ですが、直近の試合で勝利を挙げた森保監督は…。

森保一監督：

（以前は）勝率0パーセントだったところが、我々にも勝つチャンスがあるということが分かったのが前回の親善試合での戦いだったと思います。勝利をつかみ取れるように全力で挑みたいなと思っています。

そして、史上最多5度の優勝を誇るブラジル代表は、引き締まった表情で前日練習を行いました。

FIFAランキングは日本の18位に対し、ブラジルは6位。

森保ジャパンが目指す優勝へ、ブラジル戦は日本時間30日午前2時キックオフです。

森保一監督：

ダークホースの優勝国は我々だと、ベストを尽くしたいと思います。