音田雅則のメジャーデビューシングル「back shot」が、TVアニメ『黄泉のツガイ』第2クールオープニングテーマに起用される。

（関連：【映像あり】音田雅則、メジャーデビューシングル「back shot」使用のTVアニメ『黄泉のツガイ』第2クールメインPV）

音田雅則は本楽曲について「私がこれまで生きてきた中で感じていた不信感、偽善のような“人間の裏の顔”というテーマで粛々と書いた一曲です。」とコメント。また、本楽曲を使用したアニメのメインPVも公開となっている。

なお本楽曲は、同作のエンディングテーマとして菅原圭に楽曲提供している「孔雀」のセルフカバーとともに、7月5日に配信リリース。配信を記念して、スマホ待受画像が全員に配布されるPre-add／Pre-saveキャンペーンも行われている。

＜音田雅則 コメント＞

『黄泉のツガイ』のオープニング曲を担当させていただきました。「back shot」というタイトルの新曲です。私がこれまで生きてきた中で感じていた不信感、偽善のような“人間の裏の顔”というテーマで粛々と書いた一曲です。ユルが抱く大切な人を思う純粋な心、それを利用しようとする外野。一体この世界で誰を信じて生きていけば良いのか。この素敵なアニメと共に、色んな感情を抱きながら聴いてもらえればと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）